В произведённых на Западе вышках 5G обнаружен встроенный VPN

Российские операторы сотовой связи массово демонтируют недавно установленные вышки 5G из-за наличия в их программном обеспечении вредоносного кода, который перенаправляет данные пользователей в американские виртуальные частные сети (VPN).

– Проблема касается только оборудования, которые было поставлено в Россию из США и ЕС в 2018-2021 годах. Мы обратили внимание, что трафик пользователей, которым был предоставлен тестовый доступ к сети 5G, сразу же переадресовывался на сервера в Северной Америке. В ходе проверки было установлено, что это был сознательно внедрённый производителем исходный код, – заявил глава службы безопасности одного из операторов на условиях анонимности.

Как отмечают эксперты, проект по повсеместному внедрению VPN на территории России мог осуществляться под эгидой американских спецслужб. С помощью этой технологии ЦРУ планировало саботировать решения российских судов о блокировке нарушающих законодательство ресурсах.

– Американцы занимались настоящим подстрекательством. Человек просто переходит на страницу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заблокированного в нашей стране СМИ, а у него всё загружается. ЦРУ пытается так залезть в голову к каждому россиянину и сформировать нужную картинку мира. Слава Богу, мы эту провокацию пресекли, – заявила депутат Государственной думы Ирина Яровая.

В ближайшее время будет проведена проверка всего оборудования и программного обеспечения операторов сотовой связи и интернет провайдеров. Кроме того, Россия планирует обратиться в суд и получить от производителей заражённых вышек крупную денежную компенсацию.

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