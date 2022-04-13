Мнение: Экотеррористы в Великобритании, позеленение России откладывается и почему зелёным в США нужна война

1. Радикальные зелёные требуют, чтобы Британия уничтожила свою экономику прямо сейчас:

Экологические протесты в Великобритании вызвали дефицит топлива на АЗС, из-за чего некоторые граждане не смогли попасть на работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские эко-активисты группы Just Stop Oil (Просто прекратите добывать нефть) приковали себя цепями к трубам на нефтебазе в Эссексе. Активисты написали в социальных сетях, что надеются оставаться на месте 24 часа или более, поскольку это является единственным способом, при котором коррумпированное правительство, которое «подталкивает страну не только к климатической катастрофе, но и к социальному кризису», прислушается к ним.

Издание отмечает, что из-за этого утром в понедельник, 11 апреля, многие британские водители столкнулись с дефицитом топлива. Одному британцу пришлось проехать 74 километра, чтобы заправиться и доехать до работы. Другой заявил, что из-за отсутствия топлива на ближайших заправках не смог выйти на работу. Еще один мужчина посетовал на то, что у него достаточно бензина в личном автомобиле, однако его не хватает на рабочих машинах, с помощью которых они перевозят людей из уязвимых слоев населения к врачу. Он подчеркнул, что перевозку людей в медицинские учреждения из-за нехватки топлива временно придется остановить.

Британский министр иностранных дел Прити Патель назвала протестующих «эгоистичными, фанатичными», а их действия «откровенно опасными», а министр окружающей среды Джордж Юстис раскритиковал крайнюю тактику активистов.

https://lenta.ru/news/2022/04/11/toplivo/

Занятно. Британское правительство перекрывает поставки нефти из России, требует от стран Евросоюза того же самого, но при этом называет собственных борцов с добычей нефти «эгоистичными, фанатичными», а их действия «откровенно опасными». Полагаю, в итоге всё же придётся определяться.

2. Россия долго участвовала в игре Запада по «спасению планеты от глобального потепления». Мы подтверждали наши обязательства по снижению выбросов, мы показательно развивали ветряную и солнечную энергетику там, где это окупалось.

Но сейчас поддерживать зелёных фанатиков нет смысла — отношения с Западом это всё равно не улучшит. Пускай они спасаются сами, без нас. Даже если глобальное потепление не миф, России оно принесёт больше пользы, нежели вреда.

https://lenta.ru/news/2022/04/05/vie_perenos/

Россия решила отложить спасение планеты от климатической катастрофы. Об этом сообщил замглавы Министерства энергетики Павел Сниккарс, его слова передает ТАСС.

Минэнерго планирует перенести конкурс по строительству проектов генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) еще на полтора года. «Министерство с самого начала предлагало перенести отбор на срок, больший того, который был принят, и мы считаем, что правильно будет отложить проведение отборов где-то на полтора года. То есть в целом сделать отложение на два года», — добавил замглавы.

Полагаю, что в итоге развитие возобновляемой энергетики в России продолжится, но уже без оглядки на Запад, как ранее. В Сибири сохраняется большой невостребованный гидропотенциал, а в ветреных и солнечных регионах, в отдалённых районах с дефицитом энергии строительство ветряков и солнечных электростанций вполне может иметь экономический смысл. Однако подобные инвестиции не должны подрывать экономику в целом, как это сейчас происходит в западных странах. И, кстати, сейчас самое время поувольнять тех, кто продвигал зелёную повесточку в России. Пусть едут на Запад — там они смогут наносить вред нашим врагам.

3. Американский телеведущий Такер Карлсон обращает внимание, что российская нефть в США занимала лишь 3% от общего потребления, однако цены на бензин в США выросли гораздо больше (в полтора-два раза за год):

https://www.youtube.com/watch?v=jw4zZU4-E6E

Сотрудник FOX News объясняет это энергетической политикой администрации Байдена, которая взяла курс на зелёную энергетику. Традиционных добытчиков углеводородов заставляют фактически субсидировать зелёных, поэтому нефть и бензин дорожают. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, поставленная Байденом год назад, занимается насаждением «чистой энергетики», но при этом ничего не понимает в традиционной. Она даже не отказалась от своих активов, связанных с инвестициями в зелёную энергетику, то есть налицо конфликт интересов.

Война на Украине крайне нужна и выгодна администрации Байдена, поскольку на войну можно списать подорожание топлива и электричества (хотя энергетическая инфляция разогналась ещё в прошлом году, по вине самих американских властей).