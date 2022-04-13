Мнение: Как провалилась попытка США натравить Индию на Россию

Соединенные Штаты предприняли целую серию мероприятий, чтобы заставить Индию изменить свои отношения с Россией. Нью-Дели отказался осуждать российскую операцию на Украине, активно закупает российскую нефть и оружие – и все это крайне не нравится Вашингтону. Почему тем не менее попытки американцев перетянуть Индию на свою сторону на данный момент провалились?

Соединенные Штаты пытаются сколотить глобальную коалицию против России. И поэтому они вот уже несколько недель обхаживают Индию – разрушительницу всех изоляционных мифов.

Сложно говорить о том, что весь развитый мир (кроме, понятно, Китая) сплотился против Москвы, если одна из крупнейших экономик планеты не собирается участвовать в санкционном шабаше. И невозможно говорить о единстве глобальных демократий против российского авторитаризма, если крупнейшая в мире демократия не присоединилась к глобальному антироссийскому вою. «Если вы убедите Индию, то сможете убедить и многие другие страны, поскольку все они смотрят, как поступит Индия», – говорит Апарна Панде из Гудзоновского института.

Убеждать должны были госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, которые отправились в Нью-Дели на встречу «2+2» (консультации глав МИД и Минобороны обеих стран). Посильную помощь в этом благородном деле им оказал президент США Джо Байден, который провел виртуальный саммит с индийским премьером Нарендрой Моди.

Правильное основание

Казалось бы, американцы достигли успеха. Глава Белого дома рассказал коллеге о том, что покупка большего количества нефти у РФ не отвечает интересам Индии – и вот крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation не стала закупать российскую нефть, после чего российские СМИ стали выходить с паническими заголовками. И это вдобавок к различным индийским риторическим изыскам (наподобие осуждения «трагедии в Буче», которую Владимир Путин назвал откровенным фейком, а также призыва к прекращению боевых действий на Украине).

Однако если взглянуть внимательно, то можно заметить, что Блинкен, Остин и присоединившийся к ним Байден так и не смогли сдвинуть глыбу индийского нейтралитета. Во многом потому, что она покоится на массивном основании под названием «национальный интерес», препятствующий каким-то уступкам Индии по нефти, оружию и прочему экономическому сотрудничеству с Россией.

«Индийские власти готовы защищать свои интересы на российском направлении, хотя могут пойти на отдельные (и, скорее всего, временные) уступки по ряду второстепенных позиций. Но в целом они хорошо понимают открывающиеся возможности и нацелены на продолжение и расширение сотрудничества», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

На себя посмотрите

Да, индийская компания не стала закупать российскую нефть – но отнюдь не по политическим причинам. «Там история чисто техническая. Конкретный НПЗ закупал нефть для себя. Он настроен под переработку нефти конкретного качества. Поэтому он или сразу берет нефть такого качества, либо покупает несколько сортов и смешивает их в такой пропорции, чтобы получилась нефть нужной ему характеристики.

И вот этот индийский НПЗ ранее купил партию тяжелой сернистой нефти из Ирана. Чтобы получить нужные характеристики сырья, теперь ему нужно купить легкую малосернистую, чтобы разбавить иранское сырье. Поэтому конкретный нынешний тендер индийская компания проводила с условием, что поставляемая нефть должна быть малосернистая. Естественно, что российский Urals, как и другие сорта – Das, Eugene Island, Thunder Horse, не подходят, так как относятся к среднесернистым или высокосернистым, – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. – С таким же успехом СМИ могли написать, что Индия отказалась от американской нефти, так как Eugene Island добывают на шельфе Мексиканского залива в зоне США».

При этом принципиально отказываться от российской нефти Нью-Дели не собирается. «Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает интересам Индии, как их защищать и продвигать», – сообщил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Он посоветовал европейским критикам российско-индийского нефтяного сотрудничества сначала попытаться самим отказаться от углеводородов из РФ. «Глядя на цифры, можно сказать, что наши общие закупки за месяц, вероятно, будут меньше, чем Европа делает за полдень», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

А в другой своей речи, сделанной еще до визита Блинкена и Остина, Субрамьян Джайшанкар выразил сомнение в том, что Евросоюз последует своему же совету. «Я почти уверен в том, что если мы подождем два-три месяца и после этого взглянем на то, кто является крупнейшими покупателями российского газа и нефти, то этот список вряд ли будет отличатся от сегодняшнего. Индия даже не окажется в его первой десятке», – пояснял он.

Оружие на условиях

Примерно такое же отношение наблюдается и в торговле вооружениями. Да, Вашингтон сейчас очень активно обхаживает Нью-Дели.

«Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И действительно, в теории Соединенные Штаты (самая мощная и экономически развитая держава в мире) могут дать Индии больше, чем Россия.

Но лишь в теории. На практике же все зависит не только от потенциала, но и от условий сотрудничества, а также наличия политической воли. «Индия хочет, чтобы США предложили ей новейшие военные и промышленные технологии, обеспечили поток инвестиций и релокацию предприятий, и при этом ничего бы не требовали взамен. Вашингтон на такое пойти не готов», – говорит Алексей Куприянов.

Так, несмотря на многолетние попытки США отвадить Индию от российских вооружений, Америка так и не смогла предложить Нью-Дели приемлемые альтернативы. Стороны, конечно, заключают точечные контракты (например, по космосу и беспилотникам), но, по словам Ллойда Остина, вопрос о продаже американского оружия «по приемлемым ценам» до сих пор находится в процессе обсуждения. Министр обороны Индии Раджнат Сингх прямым текстом сказал: его страна хочет совместных разработок высокотехнологичного оружия, которое будет производиться на индийских мощностях.

А американские оборонные компании – частные, и они не собираются делиться технологиями/прибылью с Индией – страной, которая является чуть ли не крупнейшим покупателем оружия.

Да, Белый дом мог бы подергать за ниточки, но лишь в случае, если Индия пойдет на ряд политических уступок. И не только по РФ – глава Пентагона прямым текстом говорит о том, что США готовы вооружать Нью-Дели для сдерживания Пекина, которого Индия, конечно, опасается, но не настолько, чтобы с радостью играть роль наконечника американского копья.

Кремль же, со своей стороны, настроен на максимально широкое военное сотрудничество с государством, которое не рассматривается Россией даже как потенциально враждебное. «Кто еще вам даст в лизинг атомную подводную лодку», – говорит бывший командующий северной армией Индии генерал-лейтенант Дипендра Сингх Гуда, намекая на действующий контракт. РФ не выдвигает никаких политических условий для военного сотрудничества. Не требует либерализации общественной жизни, не критикует правонационалистический курс Нарендры Моди, не заставляет делать внешнеполитический выбор по принципу «с нами или против нас».

Понять и простить

Наконец, в Индии понимают, что курс на изоляцию Москвы является угрозой для национальной безопасности страны. Ведь эта изоляция ведет РФ прямо к Китаю. «Индийцев этот сценарий очень тревожит, они рассчитывают на то, что российское руководство понимает опасность и не планирует превращать страну в китайского вассала», – говорит Алексей Куприянов.

Москва и не планирует такой сценарий, поэтому разрабатывает планы по диверсификации экономического сотрудничества – и как раз Индии в нем отведено важное место. По ряду сообщений, речь идет о масштабном технологическом сотрудничестве, предполагающем даже вынос российских производственных цепочек на индийскую территорию. Неудивительно, что индийцы за такой сценарий ухватились и с радостью в нем поучаствуют. По данным Bloomberg, Индия собирается увеличить свой экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов – то есть примерно на 50% по сравнению с показателем 2021 года.

Индийские эксперты уверены в том, что американский гнев на их страну в результате происходящего не пойдет. Ведь на сегодняшний день Индия очень нужна Вашингтону для сдерживания Китая. «Вне зависимости от всех этих разногласий по России, Украине и индийской позиции в этом вопросе, (в США – прим. ВЗГЛЯД) существует четкое и правильное понимание ситуации – Индия является частью стратегического уравнения для достижения наших целей в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорит бывший замминистра обороны США Джеймс Андерсон. «Наше партнерство основано на общем видении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на таких принципах, как верховенство права и национальный суверенитет», – заявил Ллойд Остин. Прекрасно понимающий, что без Индии сдерживать КНР будет очень непросто. А значит, ее особые отношения с Россией придется понять и простить.

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