 

СКР возбудил дело против призвавшего убивать русских украинского мэра

13.04.2022, 16:41, Новости дня
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Возбуждено уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова за его призывы убивать россиян, сообщил Следственный комитет России.

Дело возбуждено по статье «Подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы», сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования установлено, что Борис Филатов в своих аккаунтах в социальных сетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру с обоснованием необходимости совершения таких действий», – указали в СК.

Такие высказывания украинских политиков и публичных лиц преследуют своей целью «не просто возбуждение ненависти к русским, но и подстрекательство к конкретным насильственным действиям в отношении русских людей». Они стали частью «человеконенавистнической русофобской политики украинского режима».

«Это еще раз доказывает факт «процветания» на Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с немолчаливого согласия высшего политического руководства страны», – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия и экспертизы для оценки высказываний Филатова, принимаются меры для объявления его в розыск.

Напомним, Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать россиян по всему миру «в максимально больших количествах». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело в отношении мэра Днепра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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