 

Следователи СКР обнаружили оставленный пункт дислокации ВСУ в ЛНР с оружием

13.04.2022, 16:41, Новости дня
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Российские следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в поселке Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщил Следственный комитет России.

В Трехизбенке нашли временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42 отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада), сообщается на сайте ведомства.

«В ходе осмотра пункта обнаружены служебная документация, а также вооружение иностранного производства ПТУР NLAW, которые оставлены военнослужащими Вооруженных сил Украины, покинувшими позицию», – указали в СК.

В начале марта в ЛНР заявляли, что в освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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