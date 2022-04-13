Следователи СКР обнаружили оставленный пункт дислокации ВСУ в ЛНР с оружием

Российские следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в поселке Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW, сообщил Следственный комитет России.

В Трехизбенке нашли временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42 отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада), сообщается на сайте ведомства.

«В ходе осмотра пункта обнаружены служебная документация, а также вооружение иностранного производства ПТУР NLAW, которые оставлены военнослужащими Вооруженных сил Украины, покинувшими позицию», – указали в СК.

В начале марта в ЛНР заявляли, что в освобожденном селе Половинкино обнаружен «реальный концлагерь», созданный в колбасном цеху.

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