Мнение: Мир Путина

Прочитал стенограмму пресс-конференции Владимира Путина на космодроме «Восточный».

Есть о чем задуматься.

– Вчера Канцлер Австрии заявил, что Вы живёте в логике военных действий, в логике войны. И тут уж не до переговоров. Скажите, пожалуйста, в чём на самом деле Ваша логика? – спросил сотрудник «Коммерсанта».

И Путин ответил. Вот ключевые тезисы ответа президента России на вопрос о военной спецоперации России на Украине, о переговорах России и Украины, о логике президента России.

– Ход специальной военной операции идёт по плану.

…хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные, опасные задачи на Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию.

… я говорил даже до начала операции о том, что столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа, а мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий.

… это возникло в XIX веке ещё, украинский национализм. Как мы знаем, он поддерживался в преддверии Первой мировой войны прежде всего австрийским генеральным штабом.

….То же самое происходило в период Второй мировой войны. Как мы знаем, что и польские погромы, и еврейские погромы ‒ исполнителями этих погромов были не сами немцы, а как раз дивизия СС «Галичина», бандеровцы и так далее ‒ вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население: и русских вырезали, и евреев, и поляков.

… Действия в определённых регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. А целью всей нашей операции, хочу напомнить то, что сказал ранним утром 24 февраля, нашей целью является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду.

…Теперь что касается нашей логики. Логика простая. Ведь и в период подготовки к Первой мировой войне, и в ходе Великой Отечественной войны определённую часть украинского народа и украинского общества, особенно связанную с западной идеологией, использовали против России. И сегодня, в наши дни, тоже пытаются использовать.

….Те люди, которые стоят в военной форме с нашивками СС «Галичина», ‒ это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель ‒ это не помощь Украине со стороны Запада. Украина ‒ это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа. Вот в чём проблема и вот в чём наша логика действий на Донбассе и на Украине в целом.

…Теперь что касается переговоров. ….непоследовательность по принципиальным вопросам создаёт известные трудности для достижения окончательных договорённостей, приемлемых для всех, на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до её полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции.

…То, что касается объединённого Запада… Такая консолидация, она с чем связана? С обидным, унизительным положением Европы по отношению к своему суверену ‒ к Соединённым Штатам. …Неприятно говорить об этом, стыдно. А здесь ‒ агрессия со стороны России, единый общий враг. Очень удобно здесь объединяться и обслуживать интересы США.

…такой общий настрой, антироссийская истерика даёт о себе знать, но время всё расставит на свои места, уверяю вас. Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с беспрецедентным ростом инфляции, это будет отражаться на внутриполитических процессах.

…Они очень хотели, чтобы всё, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в Российской Федерации. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это, а у них у самих проблемы неизбежны. Они и нам хотят создать эти проблемы, и создают. Да, в некоторых отраслях будет непросто, но мы справимся с этими сложностями.

Отсюда

В общем, для меня стало совсем очевидно, что в ближайшие месяцы окончания спецоперации России на Украине ждать не стоит. Боевые действия будут продолжаться еще месяцы, а возможно, что и годы….

Если я правильно понял Владимира Путина, в его мире страны Европы – это шестерки США. А Украину исполдьзовали, используют и собираются и дальше использовать против России. По всей видимости, в плане спецоперации предусмотрено ее завершение лишь тогда, когда у Европы и США не будет возможности использовать Украину против России . А Европа перестанет ублажать США и отменит санкции против России.

Эти цели, по-моему, выглядят даже куда более утопичными, нежели построение коммунизма в СССР. Или я неправ?

Фотография отсюда

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