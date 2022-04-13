 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева показали лицо дочери в ее первый день рождения

13.04.2022, 16:40, Разное
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В прошлом году Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями в третий раз, подарив своим старшим сыновьям – 18-летнему Константину и 7-летнему Луке – маленькую сестричку. Появление Агаты стало поводом для смешных роликов о родительской доле, которыми Валерий и Альбина делились с поклонниками в соцсетях. Разыгрывая сценки из жизни “не очень молодых” мамы и папы, в кадре звездная пара неизменно появлялась с синяками от недосыпа и взъерошенными волосами. Иногда в роликах можно было увидеть и малышку Агату. Впрочем, Меладзе и Джанабаева старались не показывать малышку лицом: на видео девочка была изображена, как правило, со спины.

Вчера Агате исполнился годик. И звездные родители, похоже, решили больше не прятать ее лица. В соцсетях супруги поделились серией праздничных фото. 

Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнений, год безграничного счастья!!! Для нас это еще один год нашей суетной жизни, а для малышки – целая жизнь!!! – гласит подпись.

На снимках Валерий и Альбина в привычных образах “измученных родителей”, позируют для семейного кадра с золотым шаром в виде цифры один и именинницей на руках у мамы. На одном из них маленькая Агата повернулась, чтобы посмотреть на букет. И подписчики в соцсетях, наконец, смогли рассмотреть, на кого похожа девочка.

 Копия папы, – заключили они.

Напомним, в общей сложности, Меладзе – отец шестерых детей. В первом браке с Ириной у певца родились три девочки – Инга, Софья и Арина. Старшей в этом году исполнился 31 год, а средней и младшей сейчас 22 и 19 лет, соответственно. С их матерью Валерий официально развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака.



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