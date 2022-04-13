 

Times – население Тайваня готовят на случай китайского вторжения

13.04.2022, 16:35, Разное
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Жители Тайваня получили справочник по гражданской обороне на случай гипотетического вторжения со стороны Китая, пишет The Times. Как отмечает издание, в справочнике, помимо прочего, описывается, как искать ближайшее бомбоубежище и склады с водой и питанием, готовить аптечки первой помощи, а также как действовать в случае авиаударов, обрушения зданий и перебоев с энергией.


AP

В минувший четверг жителям Тайваня выдали справочник по гражданской обороне, призванный приготовить людей на случай гипотетического вторжения со стороны Китая, пишет The Times. В частности, в справочнике содержится информация о том, как использовать мобильное приложение для поиска ближайшего бомбоубежища, хранилищ воды и еды, а также есть советы по приготовлению аптечек первой помощи.

Кроме того, в справочнике говорится о том, как действовать в случае воздушных атак, обрушений зданий, перебоев с энергией и нехватки поставок. Как пишет издание, всего в справочнике 28 страниц: его составление продлилось один год. 

Издание напоминает, что Китай уже давно провозглашает своей целью присоединение Тайваня и восстановление своей территориальной целостности. При этом лидер КНР Си Цзиньпин обещал приложить все усилия для решения вопроса дипломатическим путём, однако Пекин никогда не исключал возможности применения силы. За последние два года Китай направлял в Тайваньский пролив свои военные самолёты и корабли, а также делал заявления о защите своей территориальной целостности.

Между тем, США отправили свой авианосец к берегам Корейского полуострова: как отмечает The Times, последний раз такой шаг был предпринят в 2017 году. По мнению издания, таким образом в Вашингтоне пытаются остудить другой региональный кризис и предотвратить возможные новые ядерные испытания со стороны КНДР. The Times напоминает, что в этом году Пхеньян провёл беспрецедентное число испытаний баллистических ракет: в Вашингтоне и Сеуле опасаются, что в Северной Корее могут провести новые испытания или даже подземный подрыв ядерной бомбы в 110-летний юбилей со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который состоится 15 апреля. 



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