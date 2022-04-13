Песков о возможности обмена Медведчука: Он не является гражданином России

Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия РФ в разрешении ситуации с ним, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия РФ в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила СБУ.

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.

Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – сообщил Зеленский.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Киев собирается провести быстрый суд над Медведчуком и дать ему срок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.

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