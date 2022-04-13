 

Любимова заявила о невозможности отмены российской культуры

13.04.2022, 15:50, Новости дня
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Отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем, некоторые иностранные специалисты остаются работать в театрах России, сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Никакой отмены культуры быть не может. Мы просто ее сохраним очень бережно и трепетно. Это нам привычное состояние. А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим», – цитирует ТАСС Любимову.

Министр также заявила, что иностранные специалисты, несмотря на внешнее давление, остаются работать в театрах России.

«Определенное количество людей и уникальных специалистов иностранных, несмотря ни на что остаются и в Санкт-Петербурге, и в Михайловском театре, и в Мариинке, и в Большом. Несмотря на колоссальное давление им хочется работать с нами», – отметила она.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что российские фильмы исключают из зарубежных фестивалей.

Политолог ЭИСИ Глеб Кузнецов назвал методы борьбы с запретом русского искусства на Западе.

Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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