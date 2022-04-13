Как составить правильный гардероб после 30 и не ошибиться: тенденции на весну и стильные приемы

С возрастом меняется наша внешность, наш образ жизни. К сожалению или к счастью, но это те изменения, которые мы не в силах контролировать. Нам необходимо лишь смириться с ними и адаптироваться к новой ситуации. Рассматриваем основные секреты создания идеального гардероба для тех, кому за 30 лет.

Создайте «коробку воспоминаний»

Есть очень красивые вещи, которые прекрасно подходят двадцатилетним, но крайне нелепо смотрятся на тридцатилетних. Самая большая ошибка, которую совершают те, кому за тридцать, – это желание выглядеть моложе за счет молодежной одежды. И тут в ход идут облегающие платья, ультракороткие юбки и шорты, маечки и футболочки с забавными принтами, рваные джинсы и т.д.

Даже если ваша фигура осталась такой, как в юности, ни в коем случае не повторяйте такую ошибку. Нужно принять тот факт, что с помощью подростковой одежды вы не убавите себе лет. Напротив, вы только подчеркнете свой возраст.

Если у вас есть милые сердцу вещи, которые вы носили в школе, университете, лет в двадцать пять, то можете просто сложить их в «коробку воспоминаний». Пусть они вызывают приятные ностальгические эмоции. Но надевать их не следует.

Формируйте капсульный гардероб

А теперь переходим к самому главному – к созданию капсульного гардероба. Он должен включать в себя классические базовые вещи, которые сочетаются между собой и с помощью которых можно создавать разные образы. Суть заключается в том, чтобы сделать акцент на женственности, поэтому отдавайте предпочтение более элегантным вещам. Они должны составлять основу вашего капсульного гардероба.

Вот из чего он должен состоять:

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Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями легкое миди-платье с растительным принтом; платье-свитер нейтрального цвета; брюки широкого кроя с высокой талией; классические джинсы без декора; рубашка, водолазка, кардиган (все вещи нейтральных оттенков). из верхней одежды: плащ, кардиган вместо коротких дутых курток; из обуви: пара ботинок нейтральных цветов, пара кроссовок, босоножки, туфли на небольшом каблуке, мокасины.

Покупайте качественные вещи

В юности допускается ношение изделий из любых, даже самых бюджетных материалов наподобие синтетики. После тридцати лет нужно инвестировать в покупку качественных вещей. Например, если куртка или обувь, то кожаная. Если свитер, то кашемировый, если пальто, то из стопроцентной шерсти и т.д.

Обратите внимание на украшения. Дешевая бижутерия – это никуда не годится. Она удешевляет любой образ. Поэтому отдавайте предпочтение качественной продукции: если есть возможность, то из драгоценных металлов.

Исходите из своего типа фигуры

При составлении капсульного гардероба покупайте только те вещи, которые идеально сидят по вашей фигуре: скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Новые тренды вы сможете интегрировать в свой образ с помощью аксессуаров и отдельных актуальных изделий. И опять же: если в моде что-то, что не идет вам, отказывайтесь от него. Вы не должны слепо следовать тенденциям – вам нужно формировать свой уникальный стиль.

Полезные советы

Не стоит недооценивать важность нижнего белья. С его помощью можно подкорректировать фигуру. К тому же разные вещи с разным нижним бельем смотрятся иначе. Поэтому создайте отдельные «спортивные» комплекты, изысканные (с кружевом) и носите в зависимости от ситуации и образа.

Старайтесь избегать ярких узоров, обилия декора на вещах, больших логотипов, мультяшных персонажей. Такой дизайн вещей оставьте для подростков.

Расширьте цветовую палитру. Например, вместо черного вы можете смело использовать коричневый или синий. Даже у базовых цветов есть большое количество разных оттенков: от приглушенных и насыщенных до блеклых. Используйте всю палитру для создания уникальных самобытных комплектов.