Юрий Дудь арестован после появления в соцсетях информации о его возможном выдвижении в президенты

После появления в соцсетях информации о том, что следующим президентом России может стать видеоблогер Юрий Дудь, его адвокат сообщил об аресте своего клиента сотрудниками правоохранительных органов. Донесение на него написал пожелавший остаться неизбежным сиделец одной из колоний во Владимирской области.

Как пояснили в полиции, днём 12 апреля оперативные сотрудники доставили начальнику отделения «маляву», в которой анонимный арестант делится компроматом на Юрия Дудя. На 25 страницах приведены его доказательства работы на японскую и немецкую разведки, сотрудничества с Джорджем Соросом и экстремистским каналом NEXTA, а также двурушничества и клеветы на власть предержащих.

Автор «малявы» также заявил, что в прекрасной России будущего может быть лишь один президент, и это не Дудь. Правоохранительные органы вынуждены были отреагировать на поступившую информацию, в связи с чем блогер был задержан для дачи показаний. Через 3 часа он был отпущен, дав в отделении расписку об отказе от президентских амбиций и от участия в выборах 2024 года.

«Если честно, я не понимаю, какая крыса это сделала. Видимо, кто-то сильно не хочет делиться баблом. Никаким президентом я становиться, естественно, не собирался. Но всё-таки хочется вычислить стукачка. Там в письме сообщены такие подробности того, как работают соросовские спецслужбы, что сообщить их мог только человек, далеко и тесно с ними работающий. Друзья, если вы знаете, кто это мог быть, то ставьте лайки и пишите свои версии в комментариях. Автор лучшей версии получит футболку «Дудь 2024» с моим собственным автографом», – прокомментировал ситуацию Юрий Дудь.

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