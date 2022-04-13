Сбежала от мужа и вышла за молодого принца: как живет звезда “Следа” Данькова

За время существования сериала “След” многие звезды проекта прославились и полюбились зрителям. Однако далеко не все из них смогли найти свое счастье за пределами экранов. Впрочем, это не про Анну Данькову. Запомнившаяся поклонникам сериала как патологоанатом Валентина Антонова актриса, в отличие от своих коллег, преуспела не только в карьере, но и в личной жизни.

Анна Данькова выросла в семье военного и учительницы, не имеющих к творчеству никакого отношения. Несмотря на это, уже с ранних лет девочка проявляла актерский талант и регулярно устраивала домашние спектакли. Заметив увлечение дочери, родители отдали ее в театральную студию. Там Данькова начала свой творческий путь, а продолжила его уже в Саратовской консерватории после окончания школы. Получив диплом в родном городе, Анна отправилась покорять столицу.

Если некоторым актерам, приехавшим в Москву из провинциальных городов, было тяжело привлечь к себе внимание, то у Даньковой таких проблем не было. Миниатюрная красавица быстро проявила себя и попала в Театр Луны, а позже стала одной из ведущих актрис театра “Содружество актёров Таганки”. В кино Анна решилась попробовать себя немного позже.

В начале нулевых Анна Данькова начала активно ходить на кастинги и вскоре впервые появилась на экранах. Актриса сыграла в детективе “Дневник убийцы”, а после активно пополняла свою фильмографию новыми работами. Некоторые проекты с участием Анны по-настоящему зацепили зрителей, но настоящей звездой она стала только после выхода сериала “След”. Патологоанатом Валентина Антонова сразу покорила поклонников детектива, а для кого-то даже стала любимым героем.

Несмотря на успех сериала, Данькова продолжает активно работать и в других проектах. За последние несколько лет ее коллекция пополнилась несколькими работами. Можно с уверенностью сказать, что карьера актрисы сложилась удачно, да и в личной жизни ей повезло не меньше. Пусть и не с первого раза, но она встретила того, о ком так долго мечтала.

Первую любовь звезда “Следа” встретила еще студенткой. Около пяти лет актриса была счастлива с возлюбленным по имени Алексей, но все изменилось, когда тот выиграл конкурс “Мистер Саратов”. Отношения начали трещать по швам, молодой человек закрутил роман на стороне, несмотря на это, Анна его простила. Влюбленные вместе перебрались в Москву, но склеить разбитые чувства так и не удалось.

Во второй раз актриса попыталась устроить личную жизнь на работе. Ее избранником, а потом и мужем, стал коллега по театру Дмитрий Даньков. Возлюбленные поженились в 1999 году и очень скоро стали родителями сына Даниила. Брак распался спустя 13 лет.

Вскоре после развода с первым супругом Данькова встретила любовь в лице другого коллеги. Новым избранником актрисы стал Игорь Иванов, который моложе ее на 10 лет. Несмотря на разницу в возрасте, спутникам удалось создать идеальный тандем не только на сцене театра, но и в семейной жизни. Анна подарила супругу дочку Софью, а тот смог сделать ее по-настоящему счастливой. Звезда “Следа” признавалась, что муж стал для нее принцем, о котором она мечтала.