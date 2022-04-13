Захарова оценила намерения Киева выбить показания из Медведчука

Украинские власти собираются провести быстрый суд над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и дать ему срок, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она процитировала МВД Украины: «Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания… Как максимум… провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», – написала Захарова в Telegram.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.

Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – сообщил Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.

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