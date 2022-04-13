 

Путин призвал утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года

13.04.2022, 14:26, Новости дня
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Необходимо утвердить сводный план развития Северного морского пути (Севморпуть, СМП) до 2035 года, сообщил президент Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития Арктической зоны.

«Прежде всего, считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали», – передает его слова ТАСС.

Власти должны будут разработать специальный федеральный закон о северном завозе, который будет регулировать все аспекты доставки грузов на труднодоступные территории.

«Задача особой важности – это полное и своевременное обеспечение северного морского завоза. Прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе. Закон должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до планирования реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий», – сказал Путин.

До 2024 года, согласно поручению президента, должна быть обеспечена модернизация военных городков и баз в Арктическом регионе.

Кроме того, Путин сообщил о необходимости зафиксировать четкие сроки поставки судов для работы в Арктике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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