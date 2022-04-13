Закрытие «ВИА гра» опровергли

Сообщения о закрытии «ВИА гры» не соответствуют действительности, сообщил концертный директор музыкального коллектива.

«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было», – цитирует директора «Газета.ру».

По словам собеседника издания, продюсер «ВИА гры» «никому ничего не продает».

Ранее сообщалось, что продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать ООО «Группа «ВИА гра».

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