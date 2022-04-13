Пускай полиция ответит, найдется ли когда-то йети!

Оказывается, снежного человека — он же бигфут, он же сасквоч, он же йети и прочие обезьяноподобные гуманоиды — по-прежнему ищут по всему белу свету. Начало этому витку конспирологической теории было положено еще где-то в середине прошлого столетия.

Все британские криптозоологи и примкнувшие к ним пользователи соцсетей постоянно разыскивают в своих причесанных частым гребнем лесах нечто похожее на следы гигантского существа.

Ищут давно, да не могут сыскать

Лет так, пожалуй, семьдесят пять!

Но тщетно. Йети умело скрывается от любопытствующих сторонников паранормальных явлений, коих несметные количества не только в Великобритании, но и в других странах Старого и Нового Света. Вот и американцы не отстают от Туманного Альбиона. У тех, как известно, и просторы пошире — есть где разгуляться, и леса погуще — найдется где спрятаться.

Какую же радость всем любителям острых ощущений доставила новость, что в США объявлена операция «Охота на снежного человека». Теперь-то лохматому бигфуту не удастся скрыться за толстым стволом секвойи, тем более что за дело берется полиция штата Мичиган! Такие мысли наверняка посещали не одну светлую голову, читающую только заголовки.

Особенно должно было порадовать доморощенных сыщиков обращение полиции к гражданам с необычной просьбой: помочь в поисках снежного человека. Ну а те, кто просматривает и то, что ниже заголовка, разочаровано вздохнут: охота-то предполагается вовсе не на обычного американского йети.

В полицию поступило заявление, что кто-то украл всего-навсего садовую скульптуру, изображающую бигфута. Газонную фигуру высотой в семь футов (больше двух метров) воры похитили из городка Парк Тауншип, что на берегу озера Мичиган. Теперь стражи порядка расследуют пропажу и полны решимости разыскать человека, стащившего сию «ценность».

Шедевр был изготовлен из листового металла. Его ржаво-коричневый оттенок и острые зазубренные края воспроизводили косматый мех мифического лесного человека.

Нашлись и свидетели, кои поведали полиции, что перед кражей в том районе появлялся белый фургон с сильно тонированными пассажирскими стеклами. Транспортное средство развернулось на подъездной дорожке пострадавшего участка, а затем умчалось на север. Полицейские штата Мичиган намерены приложить все силы, чтобы выследить человека, укравшего садового сасквоча.

Нет веских доказательств того, что криптозоологический прототип фигуры существует, но кое-кто верит в йети. Вдруг какой-то его фанат решит водрузить эту железяку в лесу?

А что, настоящий снежный человек, одиноко бродящий по лесным зарослям Мичигана, вполне может «клюнуть» на приманку и подойти пообщаться с собратом…

Источник информации и картинок dailystar.co.uk, klike.net

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