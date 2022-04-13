Жил с 16-летней Акиньшиной, показал причиндалы, обхаял Аллегрову: громкие скандалы Шнурова

Предстал перед публикой голым. И не один раз.

Тенденция появляться на сцене голыми зародилась у группы “Ленинград” еще в начале нулевых. Впервые участники коллектива полностью разделись во время концерта в Германии. Эта выходка вызвала сумасшедший ажиотаж, а кадры обнаженных музыкантов еще долго гуляли по Сети. Кто же знал, что это будет далеко не последний раз…

После первого появления “в чем мать родила” Шнуров еще не раз вытворял подобное. Впрочем, почти никто этому не удивлялся. По крайней мере до тех пор, пока Сергей не взялся за других.

В 2014 году Алиса Вокс, бывшая солистка группы, тоже разделась на сцене. По словам Вокс, сделать это ее принудил Шнуров, который якобы мастерски манипулирует людьми. После случившегося певица так переживала, что даже на время лишилась голоса.

Жил с несовершеннолетней Акиньшиной

В личной жизни Сергея Шнурова было немало скандалов, но одним из самых громких стал его фактический брак с Оксаной Акиньшиной. Знаменитости состояли в отношениях, когда актрисе было всего 16 лет.

На момент встречи с Оксаной Сергей был женат, но влюбленных не остановила ни семья музыканта, ни внушительная разница в возрасте. Акиньшина отмахнулась ото всех, кто был против ее отношений с 30-летним мужчиной и начала самостоятельную жизнь. Союз, полный любви, безрассудства и бурных скандалов, продлился около пяти лет.

Обозвал Москву и разгневал Разина

Несколько лет назад Шнуров, не стесняясь в выражениях, высказался в сторону российской столицы. Это произошло в рамках шоу на канале “Z+”. Многие раскритиковали его слова, а продюсер Андрей Разин оскорбился настолько, что даже призвал проучить музыканта.

По мнению Разина, после грубых слов Шнурова жители Москвы вправе “набить ему рожу”. Более того, продюсер пообещал вознаградить первого осмелившегося это сделать. В ответ на это Сергей пошел в суд.

Оскорбил Аллегрову

Сергей Шнуров профессионально умеет не только отстаивать свои интересы, но и обижать других. Одной из многих жертв его острого языка стала Ирина Аллегрова. Мужчина нелицеприятно высказался в адрес певицы, хотя ничего плохого она ему не сделала.

Музыкант заявил, что Аллегрова “застряла в 80-х” и обхаял ее творчество. Артистка не стала отмалчиваться на оскорбления и отметила, якобы Шнуров вытворяет ужасные вещи на сцене. Многие в этой ситуации встали на сторону певицы.

Разругался с Собчак

Ксения Собчак и Сергей Шнуров уже не раз находили повод обменяться колкостями. Не так давно у группы “Ленинград” вышла песня, главной героиней которой стала телеведущая. Музыканты собрали скандалы, в которых Ксения была замешана в последнее время, и упомянули их в новом творении. Собчак с ним, конечно, ознакомилась и поспешила ответить.

В строчках упоминается смертельное ДТП, слухи об измене бывшему мужу, запуск онлайн-курса и другие скандальные моменты с участием телеведущей. В ответ Ксения посоветовала Сергею снова начать пить, чтобы вернуть якобы утраченный талант.