Ирина Шейк поделилась фото с дня рождения дочери – на них попал Брэдли Купер

Еще в марте единственной дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера Лее исполнилось 5 лет. Прошлогоднее торжество было масштабным – розовые конфетти, украшения, воздушные шары, – поэтому никто не сомневался, что первая юбилейная вечеринка малышки будет уступать по степени подготовки. Так и произошло: и в этот раз звездная мама организовала “розовую” вечеринку на крыше своего дома в Нью-Йорке. Правда, снимками модель поделилась лишь вчера, то есть через три недели после дня рождения.

Ирина почти никогда не показывает дочь в социальных сетях (ее фото появилось в блоге Ирины лишь однажды) и ее день рождения не стал исключением — ни на одном кадре не видно именинницы. А вот ее бывший муж и отец Леи, актер Брэдли Купер, попал на фотографии, которые Шейк выложила в свой аккаунт. Пока она позировала фотографу рядом с ростовой куклой в виде бело-розового единорога, он наблюдал за ней с улыбкой за кадром. Брэдли можно заметить в отражении бьюти-кейса с зеркалом, который стоит на заднем плане справа от Ирины.

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Экс-супруги воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017-го. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв. За это время Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком). После развода с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот Ирину подозревали в романе с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.

Ирина Шейк довольно редко дает интервью и еще реже говорит в них о личной жизни. Последний раз модель что-либо рассказывала о 4-летней дочери Лее в мае 2020 года — тогда Ирина стала гостьей прямого эфира в аккаунте российского Vogue. И только в интервью для cover-истории американского Elle в начале марта 2021 года Шейк объяснила, почему так редко говорит о дочери и особенно о отношениях с Брэдли:

Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит только мне, и это личное. Это просто часть меня, которую я не хочу ни с кем делить.

Также в этом интервью Ирина приоткрыла завесу их нынешних взаимоотношений с Брэдли:

Брэдли — самый замечательный отец! Я никогда не понимала термин “совместная опека”. Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместное воспитание — это просто воспитание ребенка.