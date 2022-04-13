Американский политолог – нерешительность Вашингтона в украинском кризисе отторгает от него арабских союзников

Украинские события в глазах многих наблюдателей из арабского мира стали очередной демонстрацией нерешительности, которую Америка уже много лет демонстрирует на Ближнем Востоке, считает американский политолог Роберт Сэтлофф. Как пишет эксперт в своей статье для The Wall Street Journal, США пора вновь завоевать доверие арабов — пока те не пришли к выводу, что единственным надёжным гарантом безопасности для них будет обладание собственным ядерным арсеналом.



AP

В последние дни высокопоставленные правительственные чиновники, ведущие предприниматели и бывшие дипломаты арабского мира в частных беседах явно демонстрируют, что в их странах нынешние события на Украине воспринимаются совсем иначе, чем в Америке, пишет на страницах The Wall Street Journal исполнительный директор американского аналитического центра «Вашингтонский институт ближневосточной политики» Роберт Сэтлофф.

Как поясняет политолог, в США шок после начала российской спецоперации быстро сменился возмущением от «всё более жутких и чудовищных историй о пытках, изнасилованиях и беспределе», которые приходят из региона день за днём — поэтому американцы твёрдо уверены, что должны непоколебимо поддерживать «храбрых украинцев, защищающих свою родину», выступая таким образом на стороне «исторической правды». «Но многие арабы видят ситуацию по-другому, — пишет эксперт. — Да и на Америку они сейчас, в 2022-м, смотрят сквозь призму своего опыта последних 30 с лишним лет. И, с их точки зрения, что-то здесь неладно».

В 1990 году, когда «к своему соседу помельче и послабее вторгался арабский агрессор, а именно — Саддам Хуссейн, поглотивший тогда Кувейт», президент США Джордж Буш — старший объявил, что «такое терпеть нельзя», и, организовав крупнейшую со времён Второй мировой международную коалицию с участием полумиллиона американских военнослужащих, «прогнал захватчика, восстановил суверенитет Кувейта и привлёк миллиарды на восстановление страны», напоминает Сэтлофф. По словам аналитика, сегодня арабы вспоминают, что в те времена у Америки была готовность решительно бороться против агрессии — и поэтому лидеры их стран отозвались на призыв Вашингтона, выделив войска для участия в коалиции и предоставив свои базы для развёртывания её сил. «Это была высочайшая точка уверенности арабов в решительности США», — констатирует автор.

Однако более свежий опыт контактов с Америкой оставил у арабского мира «горькое послевкусие», которое выражается целым списком различных жалоб, признаёт Сэтлофф.

«Началось всё с речи, которую Барак Обама в 2009 году произнёс в Каире, — разъясняет эксперт. — То выступление восприняли как выражение поддержки «Братьям-мусульманам», а вскоре после него Вашингтон решил отвернуться от египетского лидера Хосни Мубарака, который был одним из самых старых союзников Америки в арабском мире. Продолжилось всё в виде почти небрежной сдачи Сирии под российский контроль тем же Обамой, который отказался обеспечивать соблюдение им же установленной красной линии в виде применения химоружия. А пика всё достигло, когда он посоветовал Саудовской Аравии, которая не один десяток лет была партнёром США, научиться делить Ближний Восток с радикальными лидерами Исламской Республики Иран, с которыми он заключил спорное соглашение, ставшее им наградой за то, что они даже не отказались от своих ядерных амбиций, а лишь отложили их в долгий ящик».

Жалуются арабы и на «переменчивого» Трампа, который говорил о налаживании связей с традиционными партнёрами, но когда Иран атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, американский президент продемонстрировал полное равнодушие в соответствии со своим лозунгом «Первым делом — Америка», отмечает Сэтлофф. Что же до нынешней президентской администрации, многие фигуры арабского мира вспоминают целый ряд «конфузов»: и иранскую практику ударов по американским объектам в ответ на израильские посягательства, продиктованную уверенностью в том, что США никак на такие удары не отреагируют; и сообщения о том, что Тегерану, вопреки ожиданиям, уже удалось добиться уступок на пока так и не принёсших результатов переговорах в Вене; и то обстоятельство, что Вашингтон до сих пор крайне сдержанно реагировал на многочисленные атаки иранских ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии и ОАЭ, перечисляет политолог.

«В итоге в глазах многих арабов значительные военные средства США, которые страна имеет по всему Ближнему Востоку, стали лишь муляжом, нужным для того, чтобы замаскировать отказ от обязательств и решительных действий, — констатирует автор. — А видя реакцию Америки на действия РФ в стиле «будем биться до последнего украинца», многие арабы заключают, что США не могут выступать надёжным гарантом безопасности и что основную роль в этом смысле играет ядерное оружие — ведь у РФ оно есть, а у Ирака его не было, тогда как Украина от него отказалась». В этой связи многие арабские фигуры в списке претензий к США упоминают и ливийского лидера Муаммара Каддафи, подчёркивая, что с ним договорились об отказе от ядерных амбиций — а всего через несколько лет он был свергнут и убит, добавляет аналитик.

«Разумеется, многие из моих арабских собеседников в совершенстве освоили искусство выражения недовольства при помощи избирательного подхода к истории: они подчёркивают просчёты Америки, но при этом обходят вниманием блажь собственных правительств и те раны, которые они наносили себе сами, — рассуждает Сэтлофф. — Реальность более сложна, и никакая критика американской политики не может служить оправданием для потворствования преступному поведению РФ или нежелания помогать украинскому народу. Однако кое в чём эти арабы правы: если президент США в 2022 году не готов повторить то, что один его предшественник заявил в 1990-м («Такое терпеть нельзя»), то будет вполне разумно усомниться в решимости Вашингтона и начать подыскивать средства сдерживания в других местах».

Арабские деятели «посерьёзнее» понимают, что ни у Москвы, ни у Пекина они эти средства не найдут, пишет автор. По словам политолога, некоторые из них могут обратиться к Израилю, и он действительно сможет оказать кое-какую поддержку, однако сверхдержавой эту 10-миллионную страну всё же не назовёшь — поэтому все дороги в любом случае приведут назад в Вашингтон.

«США нужно найти способ укрепить уверенность арабов в решимости Америки. Это будет в том числе означать, что Вашингтон должен быть готов действовать на Ближнем Востоке так же, как действует Иран, то есть пользуясь силой и запугиванием в качестве дипломатических инструментов. А в плане двусторонних отношений, хоть нам и не придётся давать нашим друзьям возможность приобрести какой угодно товар из каталога Пентагона, мы всё-таки должны будем позволить им купить что-то посерьёзнее оборонительных вооружений, которые Иран никак не сдерживают, — подытоживает Сэтлофф. — Если же мы этого сделать не сможем, то нам не следует удивляться, что одним прекрасным утром некоторые из арабских государств сделают отнюдь не иррациональный вывод о том, что свою безопасность они смогут обеспечить лишь в том случае, если создадут собственное ядерное оружие. И именно в этом заключается отрезвляющий урок событий на Украине».