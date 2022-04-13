Мнение: Все, что вокруг вас – сделано из нефти и газа

После очередного сеанса общения с очень умными людьми вдруг осознал, что очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они всерьез полагают, что нефть и газ – это исключительно топливо. И что отказ Европы от российских энергоносителей грозит лишь тем, что придется немного недогреться и недокататься на разных видах транспорта. А это приемлемая цена за противостояние с Россией.

После очередного сеанса общения с очень умными людьми вдруг осознал, что очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они всерьез полагают, что нефть и газ – это исключительно топливо. И что отказ Европы от российских энергоносителей грозит лишь тем, что придется немного недогреться и недокататься на разных видах транспорта. А это приемлемая цена за противостояние с Россией.

Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все, что не камень, не железо, не дерево и не кварцевое стекло.

Уважаемые очень умные люди, где вы сейчас находитесь? Дома? В офисе? Оглядитесь вокруг себя. Что вы видите? Монитор компьютера? Он сделан из нефти и газа. Влагостойкие обои на стенах? И они сами, и краска, которой они покрашены, и валик, которым работал маляр, – все это нефть и газ. Вы сидите на удобном диване? Внутри него – полиуретан, продукт нефтегазохимии, да и обивка, скорее всего, тоже сделана с добавлением искусственных материалов. Посмотрите на себя в зеркало. У вас чистая одежда, помытая голова и ухоженная кожа?

Стиральные порошки, шампуни, крема, лосьоны – все это тоже сделано из нефтепродуктов. Подойдите к окну (оно, кстати, тоже производное от черного золота, если это стеклопакет). Что там на улице? Ездят автомобили? Ну, тут даже говорить не о чем. Не только бензин в бензобаке, но и все, что там внутри не железо, – это преобразованная нефть и газ: внутренняя обивка, сиденья из кожзама, который вы ни за что не отличите от настоящей кожи, резина, изоляция проводов, краска, которой автомобиль покрашен. Да и дорога, по которой он едет, тоже скреплена битумом – продуктом нефтяной переработки. Что там еще?

По тротуарам ходят люди, они по большей части одеты в нефтегазовую одежду и обуты в нефтегазовую обувь (посмотрите внимательно на собственные бирки). Эти люди заходят в продуктовые магазины, где не из нефти и не из газа сделана только еда. Ее вообще-то тоже уже давно можно сделать продуктом нефтепереработки, но пока человечество побаивается – может, оно и к лучшему. Но все равно внутри у некоторых людей, которых вы видите за окном, течет некоторое количество нефти, поскольку современная фармакология немыслима без продуктов нефтехимии.

Но даже продукты из дерева, железа, стекла и камня в той или иной степени сделаны с участием углеводородов. Либо напрямую (задумайтесь, почему вашу деревянную избушку на дачном участке не жрет короед), либо опосредованно. Возьмем хотя бы абсолютно бумажную книгу, которую вы сейчас читаете. Она сделана целиком и полностью из бумаги (если не считать типографской краски), но сколько процентов в структуре затрат на ее производство составляют расходы на нефтепродукты? На чем эту книгу доставили в магазин и сколько бензина израсходовали по дороге? Что сожгли на электростанции, где выработана та электроэнергия, которую использовали на целлюлозно-бумажном комбинате и в типографии? Какие химические компоненты применяются на этих предприятиях? Наконец, каков удельный вес нефтяной промышленности в общей структуре покупательной способности рынка, без которой эта книга просто не вышла бы в свет, потому что не нашла бы себе сбыта?

Что бы ни говорили апологеты информационного века и IT-технологий, мы пока продолжаем жить в нефтяную эпоху, углеводороды остаются базовым материалом для всех отраслей экономики. Так что прав глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер, когда критикует «наивных моралистов» (его формулировка) на высоких постах. И дважды прав, когда говорит, что эмбарго на российские энергоносители «способно полностью уничтожить немецкую экономику». Сам BASF, по крайней мере, без них, по мнению Мартина, остановится буквально через неделю. А это означает, что остановится вообще всё – и не только в Германии. Поскольку BASF кормит своей продукцией полмира. И без нее ничего не сможет быть из того, что сейчас способно быть.

А экономика, как мы знаем еще по Марксу, это базис. На котором держится надстройка – «совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений». И если зашатается базис, то придет в движение и надстройка. Мало не покажется никому. Не будь наивным моралистом. Наивными моралистами вымощена дорога в ад. Источник

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