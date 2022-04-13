 

Путин заявил о концентрации всех направлений безопасности РФ в Арктике

13.04.2022, 13:06, Новости дня
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Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание, сообщил президент Владимир Путин.

«На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам», – передает РИА «Новости» слова Путина на совещании по развитию Арктики.

Он заверил, что Москва рассматривает Арктику как территорию диалога, стабильности и сотрудничества.

«Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами и в рамках текущих и будущих программ и проектов в Арктике», – передает ТАСС слова главы государства.

Ранее Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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