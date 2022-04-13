В Крыму завели дело против агитировавшего за террористов мужчины

На Крымском полуострове пресекли деятельность подозреваемого в публичном оправдании терроризма, в частности, запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Установлено, что житель поселка Раздольное 1993 года рождения, придерживаясь радикальных взглядов, с целью публичного воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц и формирования у них идеологии терроризма размещал в одной из социальных сетей публикации и комментарии, содержащие признаки пропаганды международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Подозреваемый, по версии следствия, негативно оценивал светские формы власти и государственного устройства, а также утверждал о необходимости создания «всемирного исламского халифата», добавили в спецслужбе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».

Ранее в феврале в Крыму ликвидировали ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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