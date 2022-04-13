 

Российских граждан принудительно зарегистрируют на Rutube

13.04.2022, 12:51, Разное
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Правительство издало постановление, которым вводятся новые меры поддержки российской IT-отрасли.

Для увеличения количества пользователей отечественного онлайн-сервиса для хостинга и просмотра видео Rutube Минцифры сообщило об автоматической регистрации на сайте всех граждан, имеющих учётные записи на Госуслугах.

– Механизм авторегистрации очень удобен и уникален. По сути ты мог ни разу не заходить на сайт, а уже имеешь все возможности. Для Рутуба механизм тоже привлекателен. Значительно растёт число пользователей. Государство получает в то же время все данные о зарегистрированных гражданах, – пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Помимо непосредственной регистрации, пользователи Госуслуг будут в личном кабинете перед переходом из одного раздела в другой просматривать рекламные видео Rutube и контекстную рекламу.

Таким образом, меры, инициированные правительством, помогут увеличить аудиторию отечественного сервиса на 20-30 млн человек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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