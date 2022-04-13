 

Бритни Спирс показала растущий живот и рассказала, что будет скучать по своему гардеробу

13.04.2022, 12:30, Разное
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Весь мир уже пару дней обсуждает новость, что 40-летняя Спирс беременна в третий раз. Певица, которая недавно освободилась от опеки своего отца, ждет ребенка от своего 28-летнего жениха Сэма Асгари. Объявив о беременности, поп-звезда сразу заявила, что намерена прятаться от посторонних взглядов, но уже сегодня поделилась с фанатами новым контентом.

Артистка опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в разных образах. Всех луки объединяет одно – открытый живот певицы. Под роликом Бритни поделилась своими переживаниями, что скоро эти наряды ей не пригодятся.

Нужно демонстрировать свои тряпки сейчас, пока живот не показался… Надо бы еще цветок на шее сделать, как у Сары Джессики Паркер… На самом деле у меня здесь небольшой животик, по крайней мере, брюки все еще сидят… Ну, едва ли!!!  Пссс, кому-нибудь интересно, почему у двери я выгляжу на четыре размера меньше?, – прокомментировала свой пост певица.

Напомним, что находясь под опекой, Бритни рассказывала, что ей не позволяют родить, и неоднократно заявляла в интервью, что хотела бы стать мамой вновь. Напомним, что Джейми Спирс запрещал ей заводить новых детей и певице даже принудительно поставили спираль.

Освободившись от контроля отца, она начала воплощать в жизнь все свои желания. Кстати, новость о третьей беременности стала для Спирс приятной неожиданностью, ведь сначала она решила, что просто набрала за отпуск.

О том, как движение Free Britney всколыхнуло США и может стать причиной изменения закона об опеке, читайте в нашем материале с комментариями эксперта.



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