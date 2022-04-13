Симферополь отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители Симферополя отмечают 78-ю годовщину освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков сегодня, сообщили СМИ.

Как сообщает ИА Regnum, торжественное возложение цветов состоялось утром на Воинском кладбище Симферополя. Затем состоялось возложение цветов и венков в сквере Победы. В мероприятиях участвуют глава республики Сергей Аксенов, председатель госсовета Крыма Владимир Константинов, ветераны, жители города.

«Более 75 лет прошло, а тема становится все актуальнее, ждем празднования освобождения от нацистов Мариуполя. В мире, как видите, ничего не меняется», – сказал Аксенов.

Жителей Симферополя с годовщиной освобождения города от нацистов поздравил и председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«865 дней и ночей длилась оккупация столицы. Крымчане пережили ад и все ужасы войны, мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье, не покладая сил трудились в тылу, приближая Великую Победу», – написал Гоцанюк.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим воинам, кто мужественно сражался с жестоким и коварным врагом в годы Великой Отечественной войны, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу на родной земле. Без их великого подвига не было бы Великой Победы», – подчеркнул глава крымского правительства.

Симферополь был освобожден от нацистских оккупантов 13 апреля 1944 года в ходе Крымской стратегической операции советских войск. В честь освобождения столицы Крыма в Москве был дан салют из 224 артиллерийских орудий.

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.

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