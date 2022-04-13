В РФ за сутки госпитализировали 3,2 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3297 человек, что на 22,1% меньше по сравнению с 12 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Выписано в связи с выздоровлением 28 135 человек, на 10% меньше по сравнению с 12 апреля. Выявлено 11 754 новых случая COVID-19. Подтверждено 267 летальных исходов», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Увеличение заболеваемости отмечено в пяти субъектах Российской Федерации, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 4233 человек с коронавирусом.

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