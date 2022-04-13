Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с возможным применением ВСУ химикатов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной ВСУ войсковой части беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, которые могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих.

«В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР украинскими военнослужащими.

Как информирует следствие, люди, находящиеся в стенах монастыря, оказались в опасности, поскольку украинские военнослужащие не дают им выехать, обстреливая дороги. Под обстрелами погибли мужчина и женщина.

Известно, что в монастыре находятся 250 беженцев, среди которых есть тяжелобольные и дети. Сообщается также, что украинские националисты не пропускают в монастырь гуманитарную помощь. «Бастрыкин поручил Главному следственному управлению зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности», – резюмировали в ведомстве.

Накануне Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе.

Как стало известно, представители российского телевидения при подготовке репортажа в Мариуполе попали под обстрел из автоматического гранатомета АГС-17, в результате которого корреспондент Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в ноги.

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