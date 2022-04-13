 

Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с возможным применением ВСУ химикатов

13.04.2022, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной ВСУ войсковой части беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с емкостями для жидкости и распылителями, которые могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих.

«В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР украинскими военнослужащими.

Как информирует следствие, люди, находящиеся в стенах монастыря, оказались в опасности, поскольку украинские военнослужащие не дают им выехать, обстреливая дороги. Под обстрелами погибли мужчина и женщина.

Известно, что в монастыре находятся 250 беженцев, среди которых есть тяжелобольные и дети. Сообщается также, что украинские националисты не пропускают в монастырь гуманитарную помощь. «Бастрыкин поручил Главному следственному управлению зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности», – резюмировали в ведомстве.

Накануне Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе.

Как стало известно, представители российского телевидения при подготовке репортажа в Мариуполе попали под обстрел из автоматического гранатомета АГС-17, в результате которого корреспондент Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в ноги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer. Это гарантирует поставки препарата в 2022–2023 годах

02.04 / СК возбудил дело об убийстве националистами полицейских в Мариуполе

24.11 / Компания Polestar представила тизер нового электрического седана Polestar 5

13.09 / В Черкассах из-за поломки двигателя на Днепре остановился теплоход с пассажирами

16.09 / Цена на газ в Европе продолжила падение

23.12 / В компании Lenovo рассказали о разработке нового игрового планшета

07.12 / Щербань: Главный мой вывод после просмотра фильма “Наследник” – решение не участвовать в нем было совершенно правильным

03.01 / Лидеры пяти государств заявили о недопустимости ядерной войны

03.05 / Новая серия смартфонов Asus Zenfone 8 получит 3,5-мм разъем для наушников

28.12 / “Кудри еще те”. Яма показал, как выглядел с волосами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика