 

Роскомнадзор запустит государственный VPN-сервис для обхода санкций

13.04.2022, 11:11, Разное
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Главный Радиочастотный Центр Роскомнадзора по поручению Минцифры запустит государственный VPN-сервис (ГосVPN) для российских граждан, которые позволит им обходить санкции на иностранных сервисах недружественных государств, которые заблокировали доступ к своим ресурсам со стороны России.

«Мы всегда были приверженцами открытого и доступного интернета, мы против его балканизации и сегодня мы запустили сервис доступа наших соотечественников, который позволит поддержать их в трудную минуту. Ресурс позволит гражданам, находящимся за границей, получать доступ к российским государственным органам и порталу Госуслуги, а также получить доступ к ресурсам с программным обеспечением, драйверам устройств и иному контенту, где доступ из России был ограничен владельцем сервиса», – сообщили изданию в министерстве.

Для работы с сервисом гражданам будет необходимо получить персональные ключи доступа и отечественный суверенный сертификат в ближайшем многофункциональном центре. Затем, авторизовавшись на портале Госуслуги, скачать специальное программное обеспечение (клиент VPN-сервиса) на свой компьютер или смартфон, предоставить ему все необходимые права доступа. Далее запустить программу-клиент, активировать удаленный доступ в желаемые страны и сайты, подписать заявку на доступ сертификатом и ждать ответа государственного органа в течение 30 дней. 

Доступ через ГосVPN соотечественников из-за границы будет возможен ко всем российским ресурсам без необходимости подавать заявки отдельно на каждый ресурс, при условии что они подпишут обязательство о возвращении на родину в течение 180 дней.

В случае одобрения списка сайтов по заявке, гражданину будет открыт выделенный канал антисанкционного обхода, и он сможет воспользоваться санкционным ресурсом через VPN доступ. В одной заявке можно указывать не более одной страны за посещение. Для обеспечения бесперебойности и высокого уровня сервиса, при необходимости получить доступ еще на сутки заявку будет необходимо повторить. Это позволит обеспечить доступом к иностранным ресурсам для всех желающих без перегрузки отечественных каналов связи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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