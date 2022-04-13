Цифровизация заменила в Москве миллионы бумажных справок для школ и детсадов

В прошлом году столичные власти сделали важный шаг для объединения “Московской электронной школы” с единой цифровой платформой городской системы здравоохранения. С тех пор в образовательных учреждениях появилась возможность просматривать информацию об освобождении детей от занятий в связи с заболеванием.

Задействованные в школах и детских садах электронные журналы помогли гражданам избавиться от 2,5 миллиона бумажных справок. Теперь документ по форме 095/у предоставляется в цифровом варианте.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница напомнила, что еще совсем недавно родители школьников и детсадовцев были вынуждены в письменном виде оформлять справки после болезни детей и передавать их в образовательные учреждения.

“С апреля прошлого года документ оформляется в электронном виде в поликлинике и сразу же доступен медработникам в образовательных учреждениях в системе “ЕМИАС.Школа”, а также родителям в электронной медкарте детей”, — подчеркнула Ракова.

Важно отметить, что информация в электронной карте обновляется автоматически по мере появления в ЕМИАС новых данных о здоровье ребенка. Это позволяет порядка 170 тысячам семей не тратить время на сбор бумажных справок. Кроме того, учителя и воспитатели теперь могут проверять необходимую информацию всего за несколько кликов.

Ракова уточнила, что за год столичным властям удалось сделать процесс максимально удобным как для родителей, так и для врачей поликлиник, а также медработников школ и детсадов. Важным преимуществом нового метода, по словам заместителя главы города, является невозможность потерять или испортить электронную справку.