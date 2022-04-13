 

Sky News – в Великобритании больше людей обеспокоены своими финансами, чем COVID-19

13.04.2022, 11:00, Разное
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Опрос Университетского колледжа Лондона показал, что 38% британцев беспокоятся относительно своего финансового состояния, а возможность заразиться COVID-19 беспокоит 33% респондентов, передаёт Sky News. Данные опроса отражают обеспокоенность жителей Великобритании ростом стоимости жизни и то, как отмена коронавирусных ограничений повлияла на отношение людей к риску заразиться.


AP

Финансовые проблемы беспокоят британцев больше, нежели опасность заразиться коронавирусом, пишет Sky News со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

В ходе опроса, в котором с 21 по 27 марта приняли участие более 28 495 жителей Великобритании, почти четверо из десяти человек, а именно 38%, признались, что беспокоятся относительно своих расходов. В январе, по данным опроса, о беспокойстве относительно своего финансового состояния рассказали 32%, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. При этом беспокойство относительно заражения COVID-19 высказали около 33% опрошенных британцев, хотя в январе этот показатель составлял 40% респондентов.

Исследователи также обнаружили, что в марте всего 56% людей чувствовали, что контролируют свои финансы, по сравнению с 63% в октябре. Причём в этом в два раза чаще в отсутствие контроля за своим финансовым положением признавались британцы трудоспособного возраста, чем пожилые люди.

Около 49% респондентов рассказали, что контролируют своё психическое здоровье — для сравнения, полгода назад показатель составлял 54%, причём число людей, сообщающих о симптомах тревоги и депрессии, достигло самого высокого уровня за 11 месяцев.

«Эти результаты могут свидетельствовать о том, что наше возвращение к более «нормальной» жизни не принесло всех тех преимуществ для психического здоровья, на которые люди рассчитывали», — сказала автор исследования доктор Дейзи Фанкур из Института эпидемиологии и здравоохранения Университетского колледжа Лондона.

По словам Фанкур, существенного улучшения психического состояния британцев, несмотря на отмену всех коронавирусных ограничений, не произошло в связи с возниновением кризиса стоимости жизни. «Теперь люди больше обеспокоены финансами, чем COVID-19», — добавила эксперт.

Впрочем, Фанкур призвала британцев не забывать, что в то время, как всё меньше людей следуют рекомендациям по ношению защитных масок, соблюдению социальной дистанции или прохождению тестирований на COVID-19, количество случаев заболевания коронавирусом, госпитализаций и смертей в стране остаётся эквивалентным или даже становится выше, чем в январе 2022 года

«Общая ситуация остаётся неизменной, несмотря на изменение отношения к ней», — приводит Sky News слова автора исследования.



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