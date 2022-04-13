 

ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета

13.04.2022, 10:15, Новости дня
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Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск», – передает ТАСС слова Конашенкова.

По словам официального представителя, также на аэродроме Миргород были уничтожены четыре украинских вертолета. «Два Ми-24 и два Ми-8», – добавил он.

По словам Конашенкова, ВС РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 447 беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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