Где купить красивые телефонные номера: виды, цены, операторы сотовой связи
13.04.2022, 13:54, Детали
Теги: Интернет, Технологии
Красивые телефонные номера от сотовых операторов – это востребованная услуга среди жителей Москвы и других городов. Конечно, они имеют более высокую стоимость, чем стандартные комбинации цифр. Однако с их помощью пользователи смогут подчеркнут свою индивидуальность. Приобрести их можно на сайте https://sim-trade.ru/numbers/ по выгодной цене. Такие красивые номера легко запоминаются. Это удобно и в работе, и в общении с семьей и друзьями. Компания предоставляет подобные номера от разных операторов, включая МТС, Мегафон, Билайн и другие. Специалисты помогут подобрать номер в соответствии с предпочтениями клиента.
Прямые и золотые номера
Популярность красивых прямых телефонных номеров обусловлена тем, что они просты и легки в запоминании. Тут предоставляется комбинация из семи цифр (а не как обычно – 10). Отлично подходят такие номера для использования торговыми компаниями, горячими линиями и банковскими организациями.
В каталоге компании представлено множество прямых номеров от разных операторов сотовой связи. Порадует и линейка специальных тарифов. Смотрится такой номер привлекательно, подчеркивая имидж и индивидуальность своего владельца.
Виды и преимущества
Красивый телефонный номер с простой комбинацией цифр – это прекрасное решение для развития бизнеса или организации. Клиентам будет удобно запоминать его для связи с сотрудниками и менеджерами. Прекрасным вариантом станут номера, имеющие отраженные зеркально части цифр.
Существует несколько разновидностей красивых телефонных номеров:
- бронзовые – относятся к классу среднего уровня запоминания, смотрятся привлекательно, имеют три одинаковые цифры в конце или их зеркальное отражение;
- серебряные – происходит простое и быстрое их запоминание пользователем благодаря трем одинаковым цифрам в конце номера;
- золотые – обладают комбинацией четырех аналогичных цифр в одной части номера;
- платиновые – достаточно редко встречающиеся комбинации из пяти одинаковых цифр друг за другом;
- элитные – дорогостоящие и редкие разновидности с комбинацией из 6-7 одинаковых цифр.
Подобные телефонные номера станут прекрасным вложением в рекламную кампанию, так как они улучшат запоминаемость фирмы клиентами. Это позволит повысить прибыль и создать свой индивидуальный стиль. Покупатели могут выбрать такие варианты номеров от любых сотовых операторов, в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей.
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