Где купить красивые телефонные номера: виды, цены, операторы сотовой связи

Красивые телефонные номера от сотовых операторов – это востребованная услуга среди жителей Москвы и других городов. Конечно, они имеют более высокую стоимость, чем стандартные комбинации цифр. Однако с их помощью пользователи смогут подчеркнут свою индивидуальность. Приобрести их можно на сайте https://sim-trade.ru/numbers/ по выгодной цене. Такие красивые номера легко запоминаются. Это удобно и в работе, и в общении с семьей и друзьями. Компания предоставляет подобные номера от разных операторов, включая МТС, Мегафон, Билайн и другие. Специалисты помогут подобрать номер в соответствии с предпочтениями клиента.

Прямые и золотые номера

Популярность красивых прямых телефонных номеров обусловлена тем, что они просты и легки в запоминании. Тут предоставляется комбинация из семи цифр (а не как обычно – 10). Отлично подходят такие номера для использования торговыми компаниями, горячими линиями и банковскими организациями.

В каталоге компании представлено множество прямых номеров от разных операторов сотовой связи. Порадует и линейка специальных тарифов. Смотрится такой номер привлекательно, подчеркивая имидж и индивидуальность своего владельца.

Виды и преимущества

Красивый телефонный номер с простой комбинацией цифр – это прекрасное решение для развития бизнеса или организации. Клиентам будет удобно запоминать его для связи с сотрудниками и менеджерами. Прекрасным вариантом станут номера, имеющие отраженные зеркально части цифр.

Существует несколько разновидностей красивых телефонных номеров:

бронзовые – относятся к классу среднего уровня запоминания, смотрятся привлекательно, имеют три одинаковые цифры в конце или их зеркальное отражение;

серебряные – происходит простое и быстрое их запоминание пользователем благодаря трем одинаковым цифрам в конце номера;

золотые – обладают комбинацией четырех аналогичных цифр в одной части номера;

платиновые – достаточно редко встречающиеся комбинации из пяти одинаковых цифр друг за другом;

элитные – дорогостоящие и редкие разновидности с комбинацией из 6-7 одинаковых цифр.

Подобные телефонные номера станут прекрасным вложением в рекламную кампанию, так как они улучшат запоминаемость фирмы клиентами. Это позволит повысить прибыль и создать свой индивидуальный стиль. Покупатели могут выбрать такие варианты номеров от любых сотовых операторов, в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей.