 

Первой изменял, вторую похоронил, а молодую добивался 25 лет: жены Михаила Шуфутинского

13.04.2022, 9:45, Разное
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Скоротечный студенческий брак

В первый раз Михаил Шуфутинский связал себя узами брака уже в 19 лет. Татьяна Ростова часто проводила время с Аллой Пугачевой, с которой Михаил Шуфутинский вместе учился. Благодаря будущей Примадонне студенты и познакомились.

Первая встреча быстро перетекла в роман, а потом и в свадьбу. Родители были против такого поспешного решения, но молодые влюбленные настояли на своем. Первое время совместная жизнь приносила удовольствие, но после гастролей артиста брак затрещал по швам.

Уехав в Тбилиси, Шуфутинский изменил жене, а та возобновила роман с бывшим бойфрендом. Еще какое-то время супруги провели вместе, а после развелись, еще раз шокировав родителей. Экс-избранники расстались мирно, но не поддерживали друг с другом связь. Вскоре у них обоих началась новая жизнь.

Крепкая семья и потеря супруги

Второй раз шансонье связал себя узами брака в 1971 году. Супруга Маргарита, как говорил артист, стала любовью всей его жизни. Со второй женой музыкант жил душа в душу, вырастил двоих сыновей и нажил семерых внуков. Все было замечательно, пока в семью не пришла трагедия.

В 2015 году супруга Михаила Захаровича скончалась в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. В тот момент шансонье находился на гастролях и не мог дозвониться до жены, а спустя три дня выяснилось, что ее больше нет. Музыкант очень тяжело переживал потерю, но со временем смог найти в себе силы идти дальше. Вернуться к жизни ему помогла новая избранница.

Молодая спутница и преображение

Уже несколько лет 74-летний Михаил Шуфутинский счастлив с 46-летней Светланой Уразовой. Примечательно, что возлюбленные знакомы уже больше 25 лет. Девушка работала танцовщицей в коллективе музыканта, а он положил на нее глаз, когда еще был женат. Светлана отвечала на все ухаживания отказом, но стала поддержкой для артиста, когда он потерял супругу. Именно тогда между ними вспыхнули чувства.

В отношениях с молодой возлюбленной Шуфутинский не только преображается, но и строит большие планы. Благодаря Уразовой шансонье похудел уже на 30 килограммов и пристрастился к здоровому образу жизни. Кроме того, музыкант не исключает возможности снова стать отцом.

Самое главное, что рядом с новой спутницей у Михаила Захаровича буквально горят глаза. Его выбор поддерживают не только поклонники, но и близкие люди.



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