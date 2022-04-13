Марина Хлебникова впервые появилась на публике после пожара и раскрыла его настоящую причину

Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной московской квартире полгода назад, дала свое первое интервью на телевидении. 56-летняя певица пришла в студию программы “Привет, Андрей!” на телеканале “Россия 1”. Она рассказала Андрею Малахову о своем самочувствии сейчас и сразу после инцидента и назвала истинную причину возгорания в своей квартире.

По ее воспоминаниям, она долго не могла заговорить. Голос к ней вернулся благодаря вокальному дыханию:

Когда я оказалась в больнице, я попала в реанимационное отделение. Там я провела больше двух недель. И только приблизительно с 5 декабря я оказалась в палате. У меня были высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. И из-за того, что у тебя круглосуточно то кислород, то лекарства, нельзя понять, то ли ты спишь, то ли нет. Это, ребята, очень тяжело!.. Я помню, когда пришла в себя в реанимации, – не могла говорить. Я шепотом разговаривала, а потом, благодаря вокальному дыханию, легкие стали приходить в себя, вскоре я заговорила.

Хлебникова опровергла информацию о множественных ожогах, в том числе на лице. Сразу после случившегося СМИ писали о 70% повреждениях кожи:

Тяжело, когда чихаешь, кашляешь, а у тебя черное все выходит – ну да, это страшно. У меня 7% поражение кожи, были участки, действительно, сильно обожженные. Мне сделали пересадку на ноге – она мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать – сказала певица.

Но помощь медиков и непрекращающаяся поддержка людей помогла ей восстановиться:

У меня поражение кожи, и я так благодарна, что меня спасли! Я чувствовала безмерную поддержку людей.

Сейчас, как рассказала артистка, она возвращается к привычной жизни – уже пишет музыку и планирует выпустить новые песни. Но вот с квартирой у нее пока проблемы – сложно привести ее в прежнее состояние после пожара:

Пепелище свое разгребаю. Одну комнату я отремонтировала полностью. Это очень долго двигается, потому что это все нужно вынести, отмыть, отстирать… Черное все.

Марина Хлебникова опровергла еще один слух, о котором писали многие издания, – непотушенная сигарета как причина возгорания. Как оказалось, эксперты не могли определить причину, проводили экспертизу дважды. И только когда сняли покрытие с потолка, увидели обгоревшие провода:

Только когда отодрали гипсокартон – там два обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прям наверху.

В студии Андрея Малахова Хлебникова исполнила свою песню “Дожди”. А после выступления гости программы пошутили:

Марина, мы всегда знали, что вы певица с огоньком.

Напомним, что 18 ноября 2021 года в доме №14 по Ратной улице, где живет Марина Хлебникова, произошел пожар. Согласно отчетам службы МЧС, “площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и в 22:51 огонь был потушен. Серьезно пострадал один человек, он спасен и передан медикам”. Возгорание произошло в спальне артистки, а спасатели обнаружили Марину без сознания, вытащили из квартиры и передали медикам. Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ и была введена в искусственную кому, затем проходила лечение в ожоговом отделении. Сразу после новогодних праздников артистку выписали из больницы.