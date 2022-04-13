Обама призывает отменить свободу слова?

Экс-президент США Барак Обама на недавней конференции, посвящённой борьбе с дезинформацией, фактически призвал отменить в США свободу слова, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Как сообщил журналист в своей передаче, Обама заявил, что женщинам, расовым меньшинствам и трансгендерам в некоторых регионах США из-за постов в социальных сетях может грозить опасность — но, по мнению Карлсона, на самом деле опасными демократы будут считать только тех, кто им не нравится.

Чуть ранее в этом месяце — мы этот случай приберегли в папке под названием «Ирония», но вот захотелось вам о нём рассказать — журнал The Atlantic совместно с Институтом политики при Чикагском университете провёл конференцию, посвящённую так называемой дезинформации. Разумеется, редакция The Atlantic не могла не отыскать для такого мероприятия самых ярых распространителей дезинформации, которую ей довелось найти, и вытащила их на сцену — вот только студенты Чикагского университета этих распространителей дезинформации по одному унижали, задавая им простые вопросы вроде: «А разве вы сами не лжёте у всех на виду? К чему вы притворяетесь, что вас интересуют факты?»



Зрелище вышло захватывающее — но не в том смысле, в котором хотелось всё это подать журналу The Atlantic. Поэтому, разумеется, на кое-какие мероприятия в рамках конференции простых смертных — включая и студентов — пускать не стали.



Одним из этих мероприятий стала приватная беседа между сотрудником редакции The Atlantic Джеффри Голдбергом — фигурой, несомненно, карикатурной — и Бараком Обамой, фигурой уже зловещей. И Обама уже совсем скоро после начала беседы сделал ровно то, что он делал все восемь лет президентства: расколол американское общество по вопросу расы. Ну а как ещё — это же его конёк.



Итак, как разъяснил нам Барак Обама, дезинформация — это преступление, которое совершают белые мужчины традиционной ориентации против тех демографических групп, которые сейчас в фаворе у Демократической партии. Но потом Обама пошёл ещё дальше: он заявил, что нам нужно во имя общественной безопасности отменить свободу слова. Вот, полюбуйтесь.



БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Если вы — женщина, представитель расовых меньшинств или же трансгендер и проживаете при этом в определённых регионах нашей страны, то для вас имеет большое значение то, что говорят. А проблема заключается вот в чём: (социальные сети. — ИноТВ) устроены таким образом — и, кажется, об этом уже говорили ранее Мария и другие, — что определённым непрозрачным образом, который мы плохо понимаем, принимаются такие редакторские решения, которые не только подтачивают основы нашей демократии, но и могут в сочетании с любым этнонационализмом, женоненавистничеством или же расизмом оборачиваться фатальными последствиями.



Выходит, свобода слова «подтачивает основы нашей демократии» — вот, что говорит Обама. Вот только кое-кого из нас с детства учили, что свобода слова — это сердце демократии; больше того, она вообще неотделима от демократии, ведь если мы не можем говорить то, что думаем, мы и управлять собой сами не сможем, так ведь? А больше не так. Отныне свобода слова — это преступление, акт насилия. Женщины, расовые меньшинства, трансгендеры — все они являются жертвами «редакторских решений», с которыми не согласен Барак Обама. А люди, которые принимают такие редакторские решения — а они, разумеется, принадлежат к группам, которые не нравятся Демократической партии, — отнюдь не пользуются своими правами согласно Первой поправке к Конституции США, нет-нет: по мнению Обамы, они убивают людей.



Вот, что они думают о Первой поправке — она слишком опасна! Удивительно просто.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.