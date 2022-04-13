Мнение: Ложь

Байден вчера заявил, что мартовская инфляция на 70 процентов была спровоцирована спец-операцией России и повышением цен на бензин.

Как говорится, нам чужого не надо. В данном случае Байден солгал, причем солгал сознательно и по одной-единственной причине: именно его решения в значительной мере повлияли на серьезные проблемы в США.

Три крупнейших экономики мира — США, Европа и Китай — сейчас находятся в состоянии энергоперехода. Это уже состоявшийся факт. Энергобалансы каждой из них трансформируются, а подобный процесс всегда крайне болезненен и непрост. Крайне сложно удерживать равновесие между вводимыми вновь мощностями и выводимыми из эксплуатации, а также балансировать их с имеющимся спросом, который тоже в последние два года искусственного кризиса «пандемии» выглядит крайне неравномерным. Вначале, если кто не забыл, была совершенно убийственная ситуация с переизбытком нефти, сейчас — строго наоборот. Базовые отрасли экономики (а энергетика — куда уж «базовее») крайне прохладно относятся к любым резким изменениям, и столь стремительные колебаний отражаются на них не лучшим образом.

Цена ошибок управления в такие периоды возрастает кратно. И все три экономики получили свою собственную порцию ошибок. Китай не выдержал баланс между выводимыми угольными мощностями и вводимыми газовыми. Как итог — жесточайший энергокризис осени 2021 года, который привел ко взрывному росту цен на газ и перетекание его физических объемов на китайский рынок. Что вызвало не менее стремительный рост цен уже на европейском рынке, спровоцированный дефицитом физического газа. Европейские политики, поспешившие вывести из оборота атомные и угольные мощности, также столкнулись со своим собственным крайне жестким кризисом. Теперь — США. В Штатах объективные проблемы были усугублены решением о замораживании строительства нефтепровода из Канады (и кстати говоря, нелюбовь к этому строительству присуща не только Байдену — его закрывал еще Обама, потом открыл Трамп, затем — снова закрыл, но уже Байден).

Военные упражнения Путина в таких обстоятельствах — это слону дробина. Хотя, конечно, как раз на этапе перехода любая система крайне чувствительна и уязвима, и даже небольшие дополнительные колебания, действительно, способны увеличить амплитуду ее колебаний. Но здесь опять же ключевую роль играет инерция. Мартовская не-война на Украине может повлиять на инфляцию в США — но не в марте. А в мае-июне, не раньше. И именно из-за инерционности процессов. Поэтому Байден просто нагло лжет, заливая в уши электорату свою ахинею с единственной целью — отвести вполне резонные вопросы к самому себе и своим советникам. Его понять можно: осенью довыборы в Конгресс, где демократы могут с треском проиграть республиканцам, а значит, феерический успех 2020 года за два года каденции Байдена будет буквально профукан. Что может сказаться уже на выборах 24 года, а значит — для глобальных фашистов, пробивающих свои идеи и проекты, снова может наступить пауза, ломающая все планы.

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