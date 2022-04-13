Премьер Сингапура предостерёг США от изоляции Китая из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал не выставлять российскую спецоперацию противостоянием демократий и автократий, предупредив, что это лишь усложнит и без того напряжённые отношения США и Китая, передаёт Bloomberg. Глава Сингапура призвал стороны стремиться к снижению напряжённости, укреплению доверия и взаимодействия.



AP

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун предостерёг США от изоляции Китая посредством представления российской спецоперации на Украине в качестве противостояния между демократиями и автократиями, что усложнит и без того непростые отношения между Вашингтоном и Пекином, пишет Bloomberg.

«Вы должны быть очень осторожны, чтобы не определить проблему с Украиной таким образом, что Китай автоматически уже находится на неправильной стороне», — заявил в воскресенье глава государства.

Как отмечает новостное агентство, ввод российских войск на Украину подверг испытанию и без того напряжённые связи Вашингтона и Пекина, учитывая целый ряд вызывающих разногласия вопросов в области безопасности и экономики: от Тайваня и Южно-Китайского моря до телекоммуникационных технологий и торговли. При этом азиатские страны, такие как Сингапур, давно надеются на установление более тесных связей между Соединёнными Штатами и Китаем, рассчитывая на их сотрудничество по ряду глобальных вопросов, таких как изменение климата и реакция на пандемию коронавируса.

Тем не менее сдержанная реакция Китая на действия РФ на Украине укрепила мнение администрации президента США Джо Байдена о том, что китайский лидер Си Цзиньпин может поддержать Москву по мере продолжения конфликта.

Впрочем, по словам Ли Сянь Луна, Китай в частном порядке «решительно» поддержит суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. В связи с этим премьер-министр призвал Пекин и Вашингтон стремиться к снижению напряжённости, укреплению доверия и взаимодействия, признав, что сделать это сторонам будет «не так просто».