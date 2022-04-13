Посольство РФ ответило на обвинения Прайса в «применении химоружия»

Посольство РФ в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что РФ якобы может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.

«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

Посольство РФ такжее заявило, что у вооруженных сил РФ нет боевых отравляющих веществ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, т.к. наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году», – говорится в заявлении.

Диппредставительство отметило, что подтвержденные Минобороны РФ данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.

Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД России заявили, что у РФ есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.

В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.

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