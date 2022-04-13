 

МИД: На Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран

13.04.2022, 7:59, Новости дня
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В Москве не исключают сценарий, согласно которому на Украину из третьих стран могут завести ядерный материал, сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», – передает РИА «Новости» его слова.

Более того, Салихов предупредил, что украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, также не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.

Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД России заявили, что у РФ есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.

В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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