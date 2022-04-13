Правительственные данные свидетельствуют о взрыве межзвездного объекта в небе в 2014 году

Огненный шар, пронесшийся в небе над Папуа-Новой Гвинеей в 2014 году, на самом деле был быстро движущимся объектом из другой звездной системы, говорится в недавнем меморандуме, опубликованном Космическим командованием США (USSC).

Объект, небольшой метеорит размером всего 1,5 фута (0,45 метра) в поперечнике, врезался в атмосферу Земли 8 января 2014 года, пролетев через космос со скоростью более 130 000 миль/ч (210 000 км/ч) – скорость, которая намного превышает среднюю скорость метеоров, вращающихся в пределах Солнечной системы, согласно исследованию объекта, опубликованному в 2019 году в базе данных препринтов arXiv.

В исследовании 2019 года утверждалось, что скорость метеора Уи, а также траектория его орбиты с 99-процентной уверенностью доказывают, что объект возник далеко за пределами нашей Солнечной системы – возможно, “из глубоких недр планетарной системы или звезды в толще диска галактики Млечный Путь”, – пишут авторы.

Но, несмотря на почти полную уверенность, работа команды так и не была рецензирована или опубликована в научном журнале, поскольку некоторые данные, необходимые для проверки их расчетов, были признаны правительством США секретными, сообщает Vice.

Теперь ученые из USSC официально подтвердили выводы команды. В служебной записке от 1 марта, опубликованной в Твиттере 6 апреля, генерал-лейтенант Джон Э. Шоу (John E. Shaw), заместитель командующего USSC, написал, что проведенный в 2019 году анализ огненного шара был “достаточно точным, чтобы подтвердить межзвездную траекторию”.

Это подтверждение задним числом делает метеор 2014 года первым межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в нашей Солнечной системе, говорится в служебной записке.

Обнаружение этого объекта предшествовало обнаружению ‘Оумуамуа – знаменитого сигарообразного объекта, который также движется слишком быстро, чтобы возникнуть в нашей Солнечной системе, – на три года, говорится в служебной записке USSC. (В отличие от метеора 2014 года, ‘Оумуамуа был обнаружен далеко от Земли и, по данным НАСА, уже покидает Солнечную систему).

Амир Сирадж (Amir Siraj), астрофизик-теоретик из Гарвардского университета и ведущий автор статьи 2019 года, сказал Vice, что он по-прежнему намерен добиться публикации оригинального исследования, чтобы научное сообщество смогло продолжить работу, начатую им и его коллегами. Поскольку метеорит взорвался над южной частью Тихого океана, возможно, что осколки объекта упали в воду и с тех пор осели на морское дно, добавил он.

Хотя обнаружение этих обломков межзвездного мусора может оказаться невыполнимой задачей, Сирадж (Siraj) сказал, что он уже консультируется с экспертами о возможности организации экспедиции по их поиску.

– Возможность получить первый кусок межзвездного материала достаточно увлекательна, чтобы проверить это очень тщательно и поговорить со всеми мировыми экспертами по океаническим экспедициям для извлечения метеоритов, – сказал Сирадж в интервью Vice.