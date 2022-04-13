Таинственный объект влияет на наклон Солнца

По мнению экспертов, наше Солнце имеет наклон примерно на 6 градусов относительно своего экватора.

На протяжении десятилетий причина этого явления оставалась астрономической загадкой. Теперь эксперты считают, что они наконец нашли ответ на нее: Девятая планета.

Астрофизик и планетолог из Калифорнийского технологического института в Пасадене Элизабет Бейли считает, что девятая планета наклонила Солнце на шесть градусов. Пропавшая «планета, возможно, наклонила другие планеты за время существования Солнечной системы».

Девятая планета – это еще неоткрытое небесное тело, которое, как полагают, существует на внешних краях нашей Солнечной системы и было предсказано в январе 2016 года в исследовании Константина Батыгина и Майка Брауна.

По мнению экспертов, все планеты, расположенные Солнечной системе, вращаются в плоскости относительно Солнца, с разницей в несколько градусов друг от друга. Тем не менее, эксперты говорят, что эта плоскость имеет наклон на шесть градусов относительно Солнца. Это наводит ученых на мысль, что наше Солнце имеет наклон не такой, какой должен быть.

В течение многих лет никто не мог объяснить, с чем это связано.

Солнце ориентировано иначе, чем все остальное в нашей Солнечной системе. Исследователи считают, что неизвестное массивное тело в Солнечной системе могло заставить Солнце наклониться на шесть градусов.

– Это такая глубоко укоренившаяся тайна и ее так трудно объяснить, что люди просто не говорят об этом, – говорит профессор планетарной астрономии Ричарда и Барбары Розенберг Майк Браун.

Чтобы докопаться до истины, Бейли и другие исследователи провели компьютерное моделирование и выяснили, что наклон восьми планет можно объяснить гравитационным влиянием девятой планеты.

В интервью с Space.com Бейли отметил, что есть и другие объяснения столь странного наклона, к которому Солнечная система за 4,5 миллиарда лет своего существования адаптировалась.

Одним из таких объяснений является то, что, возможно, произошел дисбаланс в массе ядра зарождающегося Солнца. По словам Константина Батыгина и Майка Брауна, Солнце, скорее всего, вращается вокруг невидимой массивной планеты, примерно в десять раз больше Земли, с большой орбитой, которая примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем располагается планета Нептун.

– Это продолжает удивлять нас. Каждый раз мы убеждаемся, что Девятая планета объясняет что-то непонятное в Солнечной системе, – говорит Батыгин.

Хотя это одно из объяснений необычного наклона нашей Солнечной системы, экспертам теперь предстоит найти эту загадочную Планету Х и тем самым подтвердить свою теорию.