 

Король Иордании Абдалла II улетел во Франкфурт-на-Майне для срочной операции

13.04.2022, 7:00, Разное
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Король Иордании Абдалла II прибыл в Германию, где ему будет сделана операция по удалению межпозвоночной грыжи. Это произошло вчера, 10 апреля. Королевская канцелярия (то есть королевский Хашимитский дворец) выпустила заявление, в котором говорится:

Его Величество король Абдалла II по рекомендации иорданских врачей покинет родину и направится во Франкфурт-на-Майне, где на следующей неделе ему предстоит операция по удалению грыжи диска грудного отдела позвоночника, которая будет проведена в специализированной больнице. 

При этом точная дата проведения операции не называется.

Также сообщается, что 60-летний монарх ранее периодически страдал от сильных болей в позвоночнике, причиной которых стали прыжки с парашютом в молодости во время его службы в королевском спецназе. Напомним, что король Абдалла II учился в британской военной академии в Сэндхерсте, прошел курс офицеров бронетанковых войск в американском Форт Ноксе. В январе 1993 года он стал заместителем командующего Войсками специального назначения Королевства Иордания, а в ноябре того же года был назначен их командующим. Кроме того, он квалифицированный летчик, парашютист, водолаз. Король до сих пор ведет активный образ жизни, увлекается автогонками, водным спортом, коллекционирует оружие.

В последнее время давление на нерв из-за межпозвоночной грыжи усилилось, потребовалась срочная операция. За ней последует период отдыха продолжительностью около недели, прежде чем Его Величество вернется домой, – пояснили в пресс-службе. 

По данным иорданского информационного агентства Petra, перед отъездом короля наследный принц Хусейн бин Абдалла в присутствии членов кабинета министров был приведен к присяге в качестве регента.

Перед отъездом, в середине прошлой недели, король Абдалла вместе со своей женой, королевой Ранией, посетил город Акаба. Там они устроили большой завтрак с детьми-сиротами, в рамках которого пообщались с ними и работниками социальных служб. А за день до этого супруги приняли участие в ифтаре (ужине во время месяца Рамадан – ред.) вместе с представителями творческой иорданской молодежи.



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