Суд обязал Павла Мамаева выплачивать треть своего дохода дочери от бывшей жены Аланы

Сегодня, 11 апреля, Пресненский суд Москвы вынес решение в отношении футболиста Павла Мамаева, который играет за подмосковные “Химки”. Полузащитник будет выплачивать треть зарплаты на содержание восьмилетней дочери от Аланы Мамаевой вплоть до совершеннолетия ребенка (или пока не изменится финансовое положение сторон).

Этот суд мы выиграли. Но уверена на сто процентов, что они будут подавать на апелляцию. Это еще долго будет длиться, – рассказала Алана Мамаева в разговоре с Super.

Сам футболист решение суда не прокомментировал. Причем это не последнее заседание – экс-супруги снова встретятся в суде 16 мая. Вероятно, на нем будет обсуждаться совместное имущество сторон.

Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем поделить совместно нажитое имущество, которое Мамаев сокрыл от раздела, — заявлял в феврале адвокат Мамаевой Вадим Лялин в разговоре с журналистами.

По словам представителей Мамаевой, Павел, будучи в браке с Аланой, тайно приобрел недвижимость, в том числе апартаменты на Цветном бульваре, жилье в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, помещение на Никольской, и автомобили, в частности, Lexus LX 570, и оформил все это на своих родителей. Кроме того, Алана утверждает, что Павел перестал помогать их общей дочери Алисе.

Павел и Алана Мамаева с дочкой Алисой и сыном Аланы Алексом

Напомним, Алана Мамаева подала на развод в марте 2021 года, о чем сообщила в социальной сети.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов,- написала Алана. Основной причиной развода, видимо, стала измена Павла, в которой жена уличила его публично.

В конце апреля Павел и Алана получили официальный развод. Причем тогда писали, что пара разошлась мирно, имущественных претензий теперь уже бывшие супруги друг к другу не выдвинули и алименты также не назначили, детей, которые остались жить с матерью, Мамаевы собирались воспитывать вместе. Но спортсмен решил жить дальше – он не только перестал помогать бывшей жене и детям, но и снова женился. В январе он расписался с Надеждой Санько, которая прежде была лучшей подругой его бывшей жены. Павел сделал предложение своей возлюбленной за неделю до Нового года на фоне слухов о беременности. Неделю назад супруги подтвердили, что скоро станут родителями.

Павел Мамаев и Надежда Санько