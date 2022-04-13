Отключение от SWIFT не смогло остановить российскую экономику, считают в России

Санкционные меры по отключению РФ от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, оказались малоэффективными, поскольку Запад сильно зависит от российских энергоресурсов, уверен доктор экономических наук Дзюнъити Ядова. Как он пишет в материале для Shūkan Gendai, ограничения были громкими лишь на словах, но дело в целом ограничилось малым, и это не остановило движение российской экономики.



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После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе и Япония, ввели против Москвы экономические санкции. Одна из таких мер — так называемые SWIFT-санкции, направленные на отключение ряда банков от международной информационно-платёжной системы. Однако, как считает доктор экономических наук профессор экономического факультета Университета Тейкё Дзюнъити Ядова, ограничения не принесли желаемого результата.

Как пишет эксперт в статье для Shūkan Gendai, в настоящее время финансовые санкции против РФ сводятся к приостановке операций семи российских банков в системе SWIFT. Однако два банка — Сбербанк, занимающий первое место, и Газпромбанк, занимающий третье место в российском финансовом секторе, — не попали под это регулирование.

«На долю семи банков, подлежащих санкциям, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов. То есть на ситуацию это кардинально не влияет. Если посмотреть на количество банков — членов SWIFT, то в РФ их насчитывается более 300. Если санкции будут введены в отношении всего финансового сектора страны, то все эти 300 линий будут приостановлены. Но сейчас это далеко не так», — пишет Дзюнъити Ядова.

Он отмечает, что эти «щадящие» меры в отношении российских банков по SWIFT принял Евросоюз. И причина, по которой Европа не хочет вводить санкции против РФ в отношении SWIFT, заключается в энергетической сфере, поскольку без энергоресурсов из РФ экономика и жизнь ЕС замрёт.

«Таким образом, санкционные меры по отключению РФ от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, распространяются только на семь российских банков, поэтому они малоэффективны», — считает эксперт.

По его мнению, в Японии ситуация с ограничениями не легче. Поскольку санкции SWIFT не действуют, важным в качестве мер давления на Россию является снижение зависимости от неё в сфере энергетики. Большинство энергоносителей в Японии импортируется с Ближнего Востока, но и РФ также поставляет и природный газ, и сырую нефть, и уголь, что составляет около 13% импорта. Многие японские компании участвуют в нефтегазовых проектах на Сахалине. Цена на получаемый оттуда по долгосрочным проектам СПГ составляет в Японии около половины спота. Выход из российских энергетических проектов обойдётся Токио примерно в $20 млрд, а если дефицит необходимых энергоресурсов будет возмещаться на спотовых международных рынках, цена на электроэнергию в Японии взлетит до небес.

Как пишет Ядова, правительство Японии, в целом выстраивая свою внешнеполитическую линию в соответствии с курсом США и Великобритании, вместе с тем проявляет твёрдую решимость не отказываться от своего собственного понимания энергетической безопасности, которое существенно отличается от американского и британского. В Японии складывается тяжёлая энергетическая ситуация из-за разворачивающегося в стране взрывного спроса на электроэнергию. В этих условиях правительство страны должно чётко разъяснить общественности все те негативные последствия, которые окажет возможный ввод энергетического эмбарго против РФ на цены на энергоносители, на общую энергетическую политику, оборонную политику и финансовую ситуацию.

Как заключает автор материала, сегодня у ЕС и других стран Европы, а также у Японии и США не наблюдается признаков подготовки к дальнейшим санкциям по SWIFT в отношении других российских банков, не говоря уже о РФ в целом. Реальность такова, что, несмотря на то, что экономические санкции против России, в том числе по линии информационной системы SWIFT, были поначалу такими громкими, дело в целом ограничилось малым.

«Пока Запад и Европа так сильно зависят от российских энергоресурсов, они оказываются не в состоянии ввести подлинно блокирующие санкции против России. Одни только санкции по линии SWIFT совершенно не остановили движение российской экономики», — заключает автор материала.