При стрельбе в одном из ТЦ в Калифорнии пострадал человек

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13.04.2022, 6:35, Новости дня
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При стрельбе в торговом центре в американском городе Викторвилл, штат Калифорния, пострадал один человек, сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По имеющимся у полиции данным, пострадавший доставлен в больницу. Местонахождение стрелявшего пока не установлено, передает ТАСС.

Накануне в нью-йоркском метро произошла стрельба, в результате которой пострадали 29 человек. В связи с произошедшим правоохранители США объявили в розыск 62-летнего темнокожего мужчину. На месте происшествия был найден пистолет «Глок-17» с тремя обоймами повышенного объема. По данным полиции, подозреваемый произвел по меньшей мере 33 выстрела. За информацию, которая приведет к поимке преступника, объявлено вознаграждение в размере 50 тыс. долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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