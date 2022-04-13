 

Родители Майли Сайрус подали на развод после 28 лет брака

13.04.2022, 5:36, Разное
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Родители Майли Сайрус расстались после 28 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники, близкие к паре. По информации издания, Тиш Сайрус стала инициатором развода. Она подала документы на развод с Билли Рэем еще на прошлой неделе и заявила, что они не живут вместе почти два года. По ее словам, причиной разрыва стали “непримиримые разногласия”.

При этом поклонники пары не спешат пока расстраиваться – это уже третье расставание пары. Тиш уже подавала на развод в 2010 году и в 2013 году.

Напомним, что музыкант Билли Рэй и актриса Тиш Финли поженились в середине 90-х. В 1992 году у супругов родилась дочь Майли, также у них есть приемный сын Трэйс (сейчас он музыкант в составе группы Metro Station), а также родные сын Брейсон и дочь Ноа.



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