Артем Качер: 10 коротких вопросов

Какой подарок жены был самым необычным?

Однажды она сама сшила мне майку с моим логотипом – Лев – и именем. Это мой знак зодиака, и он полностью меня характеризует. Вообще, все самые необычные подарки мне делала только Сашка, они наполнены какой-то невероятной заботой. Она откуда-то достала мои любимые средства для бороды, которые еще зимой сняли с продажи. Я буквально собирал их остатки по России, заказывал отовсюду, а Сашка достала мне целый пакет. А еще она заказывала мне капкейки, где сверху были абсолютно все эмблемы за всю историю футбольной команды ИНТЕР – я болею за них с детства. Я был в восторге. Такие сюрпризы ты ценишь больше всего, когда человек заморачивается и делает подарок, который отвечает твоим интересам.

У тебя есть фобия – боязнь высоты. Как ты поборол ее, делав предложение на воздушном шаре?

Это было ужасно! Но желание сделать для Саши невероятный сюрприз, который она запомнит на всю жизнь – было сильнее. Весь полет я старался не смотреть вниз, Саша мне в этом помогала. Но во время полета открылся другой страх – лишиться волос. Я упирался головой в место, откуда подается огонь для шара, и в какой-то момент почуял запах паленых волос. К счастью, мы быстро заметили и не осталось проплешины, зато страх высоты ушел моментально!

Что обозначают твои татуировки?

Их очень много, и у всех свое обозначение. Каждая имеет смысл. К примеру – голубь, как символ свободы. Фразы на английском “Примите меня таким, какой я есть”, “Все мои мечты реальны”, молитва “Отче наш” на латыни. Каждую из них я набивал в важные моменты жизни, когда мне было необходимо почувствовать какую-то поддержку, услышать нужные слова. Поэтому много тату религиозного плана, нежели метафоричных. Вера – то, что останется со мной навсегда.

Какая твоя самая необычная или странная привычка?

В детстве, и даже в подростковом возрасте, если я касался случайно вещи один раз, то я должен был коснуться ее еще дважды, чтобы в сумме всегда выходило 3 раза. Не знаю, с чем это связано, и слава Богу, что это уже давно прошло.

Без чего ты никогда не выходишь из дома?

Я большой поклонник хорошего парфюма, и никогда не выйду из дома не надушившись. И вообще считаю, что запах – это лучший тест на совместимость. Бывает, тебе нравится человек, но не его запах, и не всегда дело именно в духах, ведь у каждого из нас он индивидуальный. Если коннект на этом уровне не произошел – не рабочие, ни приятельские, ни тем более личные отношения не сложатся.

Фильм, который готов пересматривать всегда?

Это набор фильмов, где показан смысл жизни в разных проявлениях – личности, окружающем, смысла. Они заставляют задуматься о том, зачем нужна жизнь каждому из нас – теперь, когда мы уже её получили и не можем вернуть отправителю. С какой целью мы живём и что хотим получить в итоге. Это сильный фильм “Троя” о мужественности и силе, драматичный “Знакомьтесь, Джо Блэк” о смысле жизни и смерти, и сериал “Друзья” – о настоящей дружбе, поддержке и взаимовыручке, людях, которых ты сам приглашаешь в свою жизнь.

Самое необычное блюдо, которое ты пробовал?

Кюфта – фрикадельки, которые по форме напоминают лимон, из баранины с гранатом. Это национальное армянское блюдо. Очень интересно выглядит и подается. Но лучше его пробовать либо в национальных ресторанах, либо в гостях у армянской семьи. Только там соблюдаются все правила приготовления, как и с любым другим традиционным блюдом.

У тебя когда-нибудь были отношения на расстоянии? Веришь в них?

Да, с моей женой – Сашей! У нас два года были отношения на расстоянии. Саша училась в Петербурге, а я жил и работал в Москве. При любой возможности я приезжал к ней, или она ко мне. Потом я понял, что готов к следующему этапу отношений, практически сразу мы познакомились с родителями и начали жить вместе. А теперь мы семья. Если это судьба и это твой человек – никакое расстояние вам не помешает, а только сплотит и подвигнет на более серьезный шаг.

Самое необычное путешествие?

Однажды мы компанией отправились на машине от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Эмоции были, как в каком-то старом-добром американском фильме про путешествия друзей: скорость, невероятный вид, ветер в лицо, смех и громкая музыка. Мне нравится быстрая езда, и на отдыхе я всегда стараюсь брать в аренду кабриолеты, чтобы прочувствовать город, страну, и даже почувствовать себя в ней местным жителем.

Если бы ты открывал бизнес, что бы это было?

Ресторан! Я фанат разных кухонь и очень люблю интересную и вкусную еду, особенно мясо. Постоянно смотрю фуд-блогеров с обзорами блюд и интересных мест, ресторанный бизнес меня очень привлекает. И я бы обязательно сделал в нем какую-то фишку, чтобы люди возвращались или приходили в том числе ради нее. Как в турецком стейк-хаусе в Дубае, который стал популярным благодаря парню с солью. Я там был – исполнил свою мечту, был счастлив как ребенок с этим стейком).