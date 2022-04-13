На Западной Украине демонтировали памятник советскому танку

По решению городского совета в украинском Мукачеве демонтировали памятник советскому танку. Как передают «Вести», чиновники рассказали, что танк не имел отношения ко Второй мировой войне, поскольку был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады. Оригинал танка, который первым заехал в город в 1944 году, был подбит и брошен во время форсирования реки Латорицы.



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В западноукраинском городе Мукачеве демонтировали памятник советскому танку. Как передают «Вести», об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета.

«В Мукачеве демонтировали памятник советскому танку. Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады», — говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что отношения ко Второй мировой войне этот танк не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и брошен во время форсирования реки Латорицы.

Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.