 

Компания Nissan представила кроссовер Pathfinder в версии Rock Creek для рынка США

13.04.2022, 5:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский бренд Nissan продемонстрировал очередную модификацию кроссовера Nissan Pathfinder с приставкой Rock Creek.

Автомобиль по внешнему виду и параметрам проходимости походит на внедорожник. Вместе с тем кроссовер получил стильные бамперы, решетку радиатора и увеличенные 18-дюймовые колесные диски. В салоне паркетника установили кресла с комбинированным материалом. Под капотом кроссовера в версии Rock Creek используется 3,5-литровый бензиновый мотор на 299 л.с. мощности.

Кроме того, кроссовер приводится в движение девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех комплектациях автомобиля установлена система полного привода. Уже к лету новая модель в версии Rock Creek поступит в продажу на американском рынке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Бабл-хвост: как сделать такую прическу (советы, руководство по укладке и примеры)

04.02 / Заболевания десен связали с кратным риском осложнений при COVID-19

29.07 / Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян

20.04 / «Британский» вариант SARS-Cov-2 мог перейти к людям от собак

04.06 / Путин дерзко ответил на жалобы Зеленского из-за газа: Сами своими руками все сломали

13.06 / Идеальное время сбора – 10-11 часов утра: собираем листья смородины и малины для ароматного чая

28.01 / «Северный поток — 2» мертв, трубы будут лежать на дне»

19.08 / Мнение: «Славянский мир»?

10.03 / Звезды сериала “Постучись в мою дверь” Ханде Эрчел и Керем Бюрсин расстались: как сейчас живут актеры

27.04 / В Швейцарии начали расследование в отношении российского миллиардера Рыболовлева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика