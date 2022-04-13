Компания Nissan представила кроссовер Pathfinder в версии Rock Creek для рынка США

Японский бренд Nissan продемонстрировал очередную модификацию кроссовера Nissan Pathfinder с приставкой Rock Creek.

Автомобиль по внешнему виду и параметрам проходимости походит на внедорожник. Вместе с тем кроссовер получил стильные бамперы, решетку радиатора и увеличенные 18-дюймовые колесные диски. В салоне паркетника установили кресла с комбинированным материалом. Под капотом кроссовера в версии Rock Creek используется 3,5-литровый бензиновый мотор на 299 л.с. мощности.

Кроме того, кроссовер приводится в движение девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех комплектациях автомобиля установлена система полного привода. Уже к лету новая модель в версии Rock Creek поступит в продажу на американском рынке.